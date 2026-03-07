عن "حزب الله" وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟

نقل موقع " نت" عن الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن نضال قوله إنَّ الاستخبارات أخفقت في تقدير قدرات " ".



وذكر أبو زيد أنّ "الجيش قُوبل بمقاومة عنيدة على محور كفركلا وتل الحمامص والخيام، ما أعاق تقدمهُ بشكل كامل"، مُشيراً إلى أن "حزب الله" كبد لواء "جفعاتي" خسائر بشرية ومادية فادحة جراء أسلحة مضادة للدروع لم تكن الاستخبارات الإسرائيلية قد قدّرتها بالشكل الكافي.



وقال أبو زيد إنَّ العسكرية الإسرائيلية "أمان" أخفقت إخفاقاً واضحاً في تقدير القدرات الفعلية لحزب الله، وهو ما انعكس مباشرةً على أداء القوات المهاجِمة في الميدان.

وذكر أبو زيد أن لجأت إلى تنفيذ عملية إنزال في 3 مواقع متزامنة هي والخريبة ومعربون، في إطار ما يُعرف عسكريا بعمليات "البيك أب" الانتقائية.



وأشار إلى أن العملية نُفِّذت على الأرجح بواسطة فرقة المظليين 98 التي تضم لواء كوماندوز وكتيبتين، وتشكّلت من 3 فرق متمايزة: فرقة اقتحام وفرقة إسناد وفرقة إسناد لوجستي.



ورجح أنَّ الهدف المحتمل للعملية كان رفاة الطيار الإسرائيلي رون أراد، إذ تشير المعطيات إلى أن معلومات استخبارية توافرت لدى الجيش الإسرائيلي تُحدد موقعه داخل إحدى مقابر المنطقة.