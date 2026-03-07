تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن "حزب الله" وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 06:46
عن حزب الله وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟
عن حزب الله وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟ photos 0
نقل موقع "الجزيرة نت" عن الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد الركن نضال أبو زيد قوله إنَّ الاستخبارات الإسرائيلية أخفقت في تقدير قدرات "حزب الله".
 

وذكر أبو زيد أنّ "الجيش الإسرائيلي قُوبل بمقاومة عنيدة على محور كفركلا وتل الحمامص والخيام، ما أعاق تقدمهُ بشكل كامل"، مُشيراً إلى أن "حزب الله" كبد لواء "جفعاتي" خسائر بشرية ومادية فادحة جراء أسلحة مضادة للدروع لم تكن الاستخبارات الإسرائيلية قد قدّرتها بالشكل الكافي.
 

وقال أبو زيد إنَّ شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" أخفقت إخفاقاً واضحاً في تقدير القدرات الفعلية لحزب الله، وهو ما انعكس مباشرةً على أداء القوات المهاجِمة في الميدان.
 
 
وذكر أبو زيد أن إسرائيل لجأت إلى تنفيذ عملية إنزال في 3 مواقع متزامنة هي النبي شيت والخريبة ومعربون، في إطار ما يُعرف عسكريا بعمليات "البيك أب" الانتقائية.
 

وأشار إلى أن العملية نُفِّذت على الأرجح بواسطة فرقة المظليين 98 التي تضم لواء كوماندوز وكتيبتين، وتشكّلت من 3 فرق متمايزة: فرقة اقتحام وفرقة إسناد وفرقة إسناد لوجستي.
 

ورجح أنَّ الهدف المحتمل للعملية كان رفاة الطيار الإسرائيلي رون أراد، إذ تشير المعطيات إلى أن معلومات استخبارية توافرت لدى الجيش الإسرائيلي تُحدد موقعه داخل إحدى مقابر المنطقة.

