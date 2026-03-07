تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
اتصال بين عون وبيترو.. كولومبيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان
Lebanon 24
07-03-2026
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي
غوستافو بيترو
ابلغه فيه وقوف بلاده إلى جانب
لبنان
في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها . وأكد الرئيس
بيترو
على تضامن الشعب الكولومبي مع الشعب اللبناني الصديق متمنيا نهاية سريعة لمعاناته ومعرباً عن استعداد
كولومبيا
لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .
وشكر
الرئيس عون
نظيره الكولومبي على عاطفته منوهاً بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين لاسيما مع وجود الكثيرين من اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في كولومبيا.
