اتصال بين عون وبيترو.. كولومبيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان

تلقى رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي ابلغه فيه وقوف بلاده إلى جانب في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها . وأكد الرئيس على تضامن الشعب الكولومبي مع الشعب اللبناني الصديق متمنيا نهاية سريعة لمعاناته ومعرباً عن استعداد لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .

وشكر نظيره الكولومبي على عاطفته منوهاً بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين لاسيما مع وجود الكثيرين من اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في كولومبيا.

