Najib Mikati
لبنان

نتنياهو يهدد الحكومة اللبنانية و "الحزب".. ماذا قال؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 14:33
نتنياهو يهدد الحكومة اللبنانية و الحزب.. ماذا قال؟
نتنياهو يهدد الحكومة اللبنانية و الحزب.. ماذا قال؟ photos 0
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنّ لبنان سيُواجه عواقب قاسية في حال لم تبادر الحكومة إلى نزع سلاح "حزب الله".
 
 
وفي تصريح له، وجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى "حزب الله" قائلاً: "نقول لحزب الله، من يضع سلاحه سينقذ حياته ومن لا يفعل فإن دمهُ مهدور".


ورأى نتنياهو أن إسرائيل "تغير وجه الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه "سيتم ضرب إيران من دون أي رحمة"، وأضاف: "نحنُ في ذروة المعركة، وعناصر الحرس الثوري الإيراني الذين يلقون أسلحتهم لن يتعرضوا لأذى".


وتابع: "كان هناك خطر في أن تبادر إيران بالهجوم لكننا سبقناها وفي كل يوم نجردها من طبقة جديدة من قوتها. مع هذا، فإننا لدينا خطة منظمة مع كثير من المفاجآت لإيران".


وتابع: "العملية الحالية ستحبط تهديدات إيران. لدينا سيطرة شبه كاملة على أجواء إيران، كما إننا قتلنا عشرات القادة من الحرس الثوري".

