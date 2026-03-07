نتنياهو يهدد الحكومة اللبنانية و "الحزب".. ماذا قال؟

قال رئيس الحكومة بنيامين ، اليوم السبت، إنّ سيُواجه عواقب قاسية في حال لم تبادر الحكومة إلى نزع سلاح " ".



وفي تصريح له، وجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى "حزب الله" قائلاً: "نقول لحزب الله، من يضع سلاحه سينقذ حياته ومن لا يفعل فإن دمهُ مهدور".





ورأى نتنياهو أن "تغير وجه "، مشيراً إلى أنه "سيتم ضرب من دون أي رحمة"، وأضاف: "نحنُ في ذروة المعركة، وعناصر الذين يلقون أسلحتهم لن يتعرضوا لأذى".





وتابع: "كان هناك خطر في أن تبادر إيران بالهجوم لكننا سبقناها وفي كل يوم نجردها من طبقة جديدة من قوتها. مع هذا، فإننا لدينا خطة منظمة مع كثير من المفاجآت لإيران".





وتابع: "العملية الحالية ستحبط تهديدات إيران. لدينا سيطرة شبه كاملة على أجواء إيران، كما إننا قتلنا عشرات من الحرس الثوري".





