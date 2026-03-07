مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون "أن بي أن"





العدوان على إيران يطوي أسبوعه الأول من دون ظهور ملامح حلول... والعدوان على يدخل يومه السادس بمزيد من التوسع والتدمير والمجازر الممتدة من جبشيت إلى شمسطار صعوداً إلى النبي شيت التي قدمت وحدها نحو ثمانين شهيداً وجريحاً في حزام ناري عنيف من الغارات الجوية. الحزام الناري اعتمده العدو لتغطية عملية إنزال بمروحيات هدفها اقتفاء أثر الطيار رون آراد الذي قتل في لبنان عام 1986 لكن مهمتها فشلت إذ لم تعثر في موقع البحث على أي دلائل تتعلق بالملاح الجوي الإسرائيلي. العملية لم تكن سهلة بالنسبة للعدو الذي وصف الليلة الماضية بأنها كانت عصيبة إذ تصدى المقاومون للقوة المعادية قبل إنسحابها وساندهم أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.







وخلال اجتماع استثنائي في اليرزة كشف قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفاصيل إضافية لعملية الإنزال إذ أشار الى أن العناصر الاسرائيلية المنفِّذة كانوا يرتدون بزات عسكرية مماثلة لتلك الخاصة بالجيش اللبناني وأنهم استخدموا آليات عسكرية وسيارات صحية مماثلة لسيارات الهيئة الصحية الإسلامية.



أما الإسناد الدبلوماسي لوقف العدوان والذي تتولاه خصوصاً فرنسا فلم يعط أكله حتى الآن إذ لا يلقى الرئيس إيمانويل ماكرون في إتصالاته مع وإسرائيل أي تجاوب فعلي من جانب العدو الإسرائيلي.







في ما يتعلق بالمواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى لم يطرأ أي تحوّل نوعي في هذا الإتجاه أو ذلك وظل الستاتيكو الحربي على حاله: غارات متواصلة على الجمهورية الإسلامية وردود إيرانية بالمسيّرات والصواريخ على كيان الإحتلال والقواعد الأميركية في المنطقة. وفيما تسعد حاملة طائرات أميركية ثالثة للتوجه إلى قريباً تحدّى الحرس الثوري الرئيس في إرسال سفن لمرافقة الناقلات في مضيق هرمز قائلاً إننا ننتظرها!!. ووضع الرئيس دونالد ترامب الإستسلام غير المشروط لإيران سبيلاً وحيداً لإنهاء الحرب الأمر الذي من شأنه تعقيد المسارات الدبلوماسية. وعلى خط هذه المسارات تكثف إتصالاتها المباشرة مع إيران لنزع فتيل الحرب بحسب ما أوردت وكالات أنباء عالمية.







في المقابل برزت مواقف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذر فيها للدول المجاورة قائلاً أن ليست لبلاده عدواة معها وأعلن أن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات على دول الجوار إلا إذا انطلق منها هجوم على الجمهورية الإسلامية.





مقدمة تلفزيون "أم تي في"







اميركا تهدد ايران، واسرائيل تهدد لبنان. وبين التهديدين مسلسل الدمار والموت لا يتوقف في البلدين. اليوم دونالد ترامب وجّه تهديدا مباشرا الى طهران، اذ اكد انها ستتعرض لضربة قوية للغاية مخيّرا المسؤولين في ايران بين الاستسلام او الانهيار الكلي. التهديد الكلامي تحول واقعاً على الارض، اذ تزامن مع اعلان الولايات المتحدة انها تستعد لارسال مجموعة ثالثة من حاملات الطائرات الى الشرق الاوسط . أيضاً اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان فرقة ًجديدة للقتال البري قد يتم ارسالُها الى المنطقة. الخبران مؤشران يؤكدان المؤكد، وهو ان الحرب على ايران لن تـتوقف قبل ان تحققَ اميركا اهدافـَها منها، وهي اهدافٌ تراوح بين تغيير سلوك النظام وبين "قبع" النظام من جذوره وارساء تركيبة سياسة جديدة في طهران. توازياً ، الوضع في لبنان ليس افضل حالاً . فوزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس وجّه تهديداً مباشراً الى رئيس الجمهورية والحكومة داعياً اياهما الى المباشرة بنزع سلاح قبل ان تفعلَ اسرائيل المزيد, وحذر كاتس الحكومة َ من انها ستَدفع ثمناً باهظاً للغاية اذا لم تتم عملية نزع السلاح . فهل يعني التهديدُ الاسرائيلي ان استهدافَ البنى التحتية للدولة قد يكون أحدَ الاثمان الباهظة؟ الواضح ان كلَ شيء ممكن، علماً ان المعلومات الواردة من واشنطن تُفيد ان الادارة َ الاميركية تمارس ضغوطاً على اسرائيل لمنع استهداف البنى التحتية الرسمية. لكنّ الضغوط َ أمرٌ والواقع امرٌ آخر، اذ لا ضمانة ًحقيقية الى الان حتى في ما يتعلق بأمن المطار.







في خضم هذه المعمعة الاستراتيجية فان المنظومة َ السياسية منشغلة بتمرير التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين . وهو امرٌ يشكل فضيحة ً سياسية ً ودستورية واخلاقية بكل معنى الكلمة. فلماذا التمديد لنصف ولاية كاملة بدلا من اللجوء الى تأجيل تقني لأشهر معدودة ؟ الا يدل هذا على ان اركانَ المنظومة كانوا يَنتظرون الفرج من اسرائيل للتمديد لانفسهم ولمنع اجراء الاستحقاق الدستوري في موعده؟





مقدمة تلفزيون "أو تي في"







المطلوب دولة. والدولة في علم الدستور، أرض وشعب وسلطة. أرض لبنان عادت محتلة، مع تمدد التوغل الاسرائيلي، وجزء كبير منها أصبح خارجاً على سيادة الدولة، بفعل السلاح غير المحصور في يد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، الى جانب المخيمات الفلسطينية المدججة.







شعب لبنان إما مهاجر قسراً الى أصقاع الأرض، أو مهجر في الداخل، بفعل غارات من هنا، وإنزال من هناك، وبسبب التهديدات الاسرائيلية، التي تكررت اليوم بحق أبناء جنوب الليطاني والضاحية الجنوبية، الذين باتوا مشتتين في مختلف المناطق، وضمن مراكز الايواء.







اما سلطة لبنان، فيستسهل وزير الدفاع الاسرائيلي تهديدها، ولا يلتزم حزبٌ مشارك في حكومتها بقراراتها، ويعمل بعض "نواب الفرصة" ضمن سلطتها التشريعية الى استغلال ظرف الحرب للتمديد لأنفسهم سنتين، ما دفع برئيس جبران باسيل الى القول: مؤسف أن يستغل بعض "نواب الفرصة" الحرب الاسرائيلية على لبنان للتمديد سنتين لأنفسهم لأنهم لن يعرفوا النيابة بعد اليوم، فالقوة القاهرة تكون على قدر مدة الحرب وإرتداداتها، لا على نصف مدة المجلس. وتابع باسيل: اما نحن، فقدمنا إقتراح قانون تمديد لأربعة أشهر لأننا نؤمن بالإحتكام الدائم الى قرار الناس.







هذا على المستوى الداخلي. اما في تطورات الحرب على ايران، فمجموعة ثالثة من حاملات الطائرات الاميركية تتجه نحو الشرق الاوسط، وعلى رأسها حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، كما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الفرقة 82 للقتال البري قد يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط في حال توسع الصراع مع إيران. وتتواجد حالياً حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في منطقة العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بينما تتمركز حاملة الطائرات الثانية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في البحر الأحمر.







وفي غضون ذلك، اعلن الرئيس دونالد ترامب ان ايران التي تتعرض لهزيمة ساحقة اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم بعد الآن لكن سيتم ضربها اليوم بحزم أكبر. وكان الرئيس الإيراني تقدم بالاعتذار من دول الجوار، معلناً ان طهران ستوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدها.







مقدمة تلفزيون "lbc"





اليوم أمكنَ تسجيل جملة من المؤشرات، في المواقف:







تحدث الرئيس الإيراني، فجاءه الجواب من الرئيس ترامب.





أُطلقت صورايخ على كل من الإمارات وقطر والبحرين في توقيت متزامن... الرئيس الإماراتي يصرح: الإمارات في حال حرب...





امس، قام الإسرائيليون بإنزال للتفتيش عن رفات رون أراد المفقود منذ عام 1986، وأحضروا معهم مَن يفترض ان يرشدهم، وهو مواطن لبناني من آل شكر مخطوفٌ لديهم، لم يعثروا على الرفات، وقتلوا واحدًا وأربعين لبنانياً بإطلاق النار لتغطية أنسحابهم.





من إيران أولًا ، هل أصبح الحرس الثوري هو " المرشدَ الفعلي" بعد رحيل المرشد علي خامنئي وقبل تعيين مرسد جديد ؟ وهل بات الرئيس الإيراني من الحمائم في مقابل صقور الحرس؟





الرئيس بزشكيان كان قد "أعتذر شخصيا للدول المجاورة التي تأثرت بأفعال إيران"، وأضاف إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات على الدول المجاورة ما لم تنطلق منها هجمات على إيران.





الرد على بزشكيان جاء من إيران بالذات، غلام حسين محسني إيجئي، رئيسُ السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة الانتقالي في إيران، أعلن أن طهران ستواصل مهاجمة ما وصفه "بنقاط العدوان" في دول الجوار، متهّما بعضاً منها بوضع مقدّراتها في تصرّف "العدو"، في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.





من واشنطن ، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عبر منصة "تروث سوشال"قال: "اليوم ستتلقى إيران ضربة قاسية جدًا! هناك مناطق ومجموعات من الأشخاص، لم يكن يُنظر إلى استهدافها حتى هذه اللحظة، أصبحت الآن قيد دراسة جدية من أجل التدمير الكامل والموت المؤكد، وذلك بسبب السلوك السيئ لإيران...





اللافت أيضاً ما قاله رئيس الإمارات من أن بلاده جلدُها غليظ ولحمها مر.