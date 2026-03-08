فجر اليوم.. غارات جديدة طالت الضاحية

نفذ الجيش الإسرائيليّ، فجر الأحد، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.



وذكرت المعلومات إن إحدى استهدف مبنى خلف مطعم في الضاحية، فيما أصابت غارة ثانية قرب تعاونية السجاد.



وكان الجيش استأنف تنفيذ غاراته على الضاحية الجنوبية بعد توقف دام لساعات طيلة نهار أمس السبت، فيما زعمت أنها استهدفت أماكن تابعة لـ" ".





