Najib Mikati
لبنان

تهديدات "غير جدية"

Lebanon 24
08-03-2026 | 02:15
تهديدات غير جدية
ترى مصادر سياسية أن التهديدات الإسرائيلية المتكررة للدولة اللبنانية تبقى في معظمها ضمن إطار الضغط الإعلامي، أكثر مما تعكس نية فعلية بالذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع مؤسسات الدولة.
 

وبحسب هذه المصادر، تدرك إسرائيل أن ما يقيّد حركة "حزب الله" حالياً هو بعض الخطوط الحمراء التي تضعها هي لنفسها في لبنان، في ظل وجود سلطة حاكمة على خصومة واضحة مع "الحزب".
 

وتضيف المصادر أن تفلّت الأمور واستهداف البنى التحتية أو العاصمة بيروت سيؤدي إلى نتيجتين: أولاً ردود خارج القواعد داخل إسرائيل، وثانياً خطوات جدية من "الحزب" للضغط على الحكومة اللبنانية أو حتى الدفع نحو تغييرها، باعتبار أن الأثمان ستكون قد دُفعت فعلاً.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحكومة اللبنانية

مؤسسات الدولة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الحمرا

