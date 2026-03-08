الانزال الاسرائيلي بأبعاد أوسع من "رفات أراد"

قال مصدر أمني إن الإنزال في بلدة البقاعية يحمل في ظاهره عنوان البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي رون اراد الذي أُسر عام 1986 خلال معركة . إلا أن القراءة العسكرية للعملية تشير إلى أبعاد أوسع وأهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي.



فبحسب المصدر، يهدف هذا الإنزال عملياً إلى اختبار جهوزية" " على الأرض في منطقة تُعد من أبرز معاقله الأساسية في ، إضافة إلى جمع معطيات ميدانية حول طبيعة المنطقة وانتشار القوى فيها. كذلك، يندرج الانزال في إطار دراسة الأرضية لعمليات إنزال محتملة أخرى قد يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي مستقبلاً في أو على سفوح السلسلة الشرقية.



وأشار المصدر أيضاً إلى احتمال أن تكون العملية قد استُخدمت لزرع أجهزة مراقبة أو تجسس في بعض المرتفعات، بما يتيح لإسرائيل تعزيز قدرتها على الرصد والمتابعة في المنطقة.



وخَلُص المصدر إلى أن الأهداف الأمنية والعسكرية للعملية تبدو أوسع من مجرد البحث عن رفات الطيار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نجاح الإنزال من دون تسجيل خسائر يمنح الحكومة نقاطاً إضافية على الصعيد الداخلي.





