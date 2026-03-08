تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نائب بيروتي مع التمديد شهرين "لهدف محدد"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-03-2026 | 02:45
نائب بيروتي مع التمديد شهرين لهدف محدد
نائب بيروتي مع التمديد شهرين لهدف محدد photos 0
كثّف نائب بيروتي تصريحاته في اليومين الماضيين مطالباً بالتمديد للمجلس النيابي لشهرين فقط، رغم أنه يؤيد مبدأ التمديد بشكل عام.
 

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن ماكينته الانتخابية ومديرة مكتبه ومستشارته نصحوه بالسعي إلى تمديد قصير، معتبرين أن الأموال التي صُرفت خلال الأشهر الستة الماضية على الخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية كانت كبيرة، ومن الأفضل استثمار مفاعيلها في انتخابات قريبة بدل الانتظار لسنتين مع ما يستدعيه ذلك من استمرار الصرف.
 

لكن المعطيات السياسية تشير إلى أن الواقع قد يكون معاكساً لرغبة النائب ومستشارته، في ظل اتجاه واسع نحو تمديد أطول.
 

ويأتي هذا الحراك أيضاً في سياق محاولة النائب تعويض نتائج انتخابات 2022 التي لم يحصد فيها سوى حاصل انتخابي واحد، فيما يطمح اليوم إلى رفع تمثيله إلى حاصلين في أي انتخابات مقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

