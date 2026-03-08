تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
غارات وشهداء في الجنوب.. صباح متوتر والتهديدات مستمرة
Lebanon 24
08-03-2026
|
03:53
شهد
جنوب لبنان
، اليوم الأحد، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والقرى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من
الشهداء
.
وذكرت المعلومات أنَّ العدو
الإسرائيلي
استهدف طريق
زيتا
- عنقون، كما قصف أيضاً بلدة قانا ما أسفر عن سقوط 4
شهداء
وجرحى.
أيضاً، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في بلدة صير الغربية، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً، فيما أفيد أيضاً عن استشهاد 4 أشخاص بغارة جوية طالت بلدة عيتيت.
كذلك، شن العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات
كونين
، تبنين، الطيري والسلطانية، فيما تم أيضاً استهداف بلدات
الخيام
، الشعيتية، رشاف وصربين في جنوب
لبنان
.
وفي بلدة تبنين، سُجل وقوع أضرار كبيرة في السرايا الحكومية نتيجة
الغارات
الإسرائيلية
الأخيرة على المنطقة.
في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنذارات إلى عددٍ من البلدات الجنوبية.
وقال المُتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر منصة "آكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، زوطر الغربية".
وتابع: "نشاطات
حزب الله
تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة.. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم".
وختم: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال النبطية".
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل
Lebanon 24
التصعيد المتبادل.. طريق حتمي للاستنزاف الطويل
05:00 | 2026-03-08
08/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطرٌ في أماكن تمّ قصفها.. القنابل تهددكم!
Lebanon 24
خطرٌ في أماكن تمّ قصفها.. القنابل تهددكم!
04:45 | 2026-03-08
08/03/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات "تخترق" الدفاعات الجوية.. ماذا أصابت؟
Lebanon 24
مسيّرات "تخترق" الدفاعات الجوية.. ماذا أصابت؟
04:29 | 2026-03-08
08/03/2026 04:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة جوية تستهدف بلدة الغازية
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة جوية تستهدف بلدة الغازية
04:24 | 2026-03-08
08/03/2026 04:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع يتصل بالجميّل.. كلام عن الحرب والحدود والعلاقات
Lebanon 24
الشرع يتصل بالجميّل.. كلام عن الحرب والحدود والعلاقات
04:10 | 2026-03-08
08/03/2026 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
