غارات وشهداء في الجنوب.. صباح متوتر والتهديدات مستمرة

شهد ، اليوم الأحد، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والقرى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من .



وذكرت المعلومات أنَّ العدو استهدف طريق - عنقون، كما قصف أيضاً بلدة قانا ما أسفر عن سقوط 4 وجرحى.



أيضاً، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في بلدة صير الغربية، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً، فيما أفيد أيضاً عن استشهاد 4 أشخاص بغارة جوية طالت بلدة عيتيت.

كذلك، شن العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات ، تبنين، الطيري والسلطانية، فيما تم أيضاً استهداف بلدات ، الشعيتية، رشاف وصربين في جنوب .

وفي بلدة تبنين، سُجل وقوع أضرار كبيرة في السرايا الحكومية نتيجة الأخيرة على المنطقة.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنذارات إلى عددٍ من البلدات الجنوبية.





وقال المُتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر منصة "آكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، زوطر الغربية".





وتابع: "نشاطات تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة.. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم".





وختم: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال النبطية".





