Najib Mikati
لبنان

غارات وشهداء في الجنوب.. صباح متوتر والتهديدات مستمرة

Lebanon 24
08-03-2026 | 03:53
غارات وشهداء في الجنوب.. صباح متوتر والتهديدات مستمرة
شهد جنوب لبنان، اليوم الأحد، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والقرى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء.
 

وذكرت المعلومات أنَّ العدو الإسرائيلي استهدف طريق زيتا - عنقون، كما قصف أيضاً بلدة قانا ما أسفر عن سقوط 4 شهداء وجرحى.
 

أيضاً، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في بلدة صير الغربية، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً، فيما أفيد أيضاً عن استشهاد 4 أشخاص بغارة جوية طالت بلدة عيتيت.
 
 
كذلك، شن العدو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات كونين، تبنين، الطيري والسلطانية، فيما تم أيضاً استهداف بلدات الخيام، الشعيتية، رشاف وصربين في جنوب لبنان.
 
 
وفي بلدة تبنين، سُجل وقوع أضرار كبيرة  في السرايا الحكومية نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المنطقة.
 
 
في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إنذارات إلى عددٍ من البلدات الجنوبية.


وقال المُتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر منصة "آكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القري التالية: أرنون، يحمر، زوطر الشرقية، زوطر الغربية".


وتابع: "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة.. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم وبعائلاتكم".


وختم: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال النبطية".
 

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": شهيد جديد في مدينة صيدا إثر الغارة صباحاً
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداءات الاسرائيلية جنوباً مستمرة.. هذا ما جرى صباح اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات اسرائيلية هزت ليل الجنوب وأوقعت عدداً من الشهداء
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيدان إثر غارات إسرائيلية استهدفت المنصوري وميفدون في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 11:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

حزب الله

إسرائيل

الشهداء

الغارات

