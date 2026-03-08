عمليات جديدة لـحزب الله.. اشتباك عند الحدود وقصف مواقع إسرائيلية

أعلن " "، اليوم الأحد، تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك رداً على العدوان الذي يطالُ عشرات المدن والبلدات ، بما فيها الضاحية الجنوبيّة لبيروت.



وذكر "الحزب" أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بسرب من المُسيرات الانقضاضية، كما قصف أيضاً تجمعاً ‏لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة الحدوديّة بصلية صاروخيّة.



واستهدف "الحزب" أيضاً تجمعاً لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة، معلناً أيضاً عن قصف موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصاروخ موجّه.



أيضاً، تحدّث "الحزب" عن حصول اشتباك بينه وبين قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه بلدة عيترون الحدودية، مشيراً إلى أنه استهدف أيضاً مدينة وثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليات صاروخية.





