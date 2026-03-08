بالتفاصيل: عملية لـالحزب جنوبا أوقعت قتيلين إسرائيليين.. إليكم ما حصل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع قتيلين في صفوف الجيش الاسرائيلي .

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، القتيل الأول هو من الوحدة الهندسية التابعة للفرقة 91، فيما لم يُعلن بعد عن اسم القتيل الثاني، بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم الجيش سقوط قتيلين وإصابة عسكرية واحدة خلال المعارك في الجنوب. وتأتي هذه الحصيلة بعد أيام من تقارير تحدثت عن إصابات في صفوف القوات على مع اتساع الاشتباكات.

ونقل "الاعلام الحربي" عن القناة 15 الاسرائيلية قولها أنّ القتيلين سقطا نتيجة إصابة جرافة D9 بصاروخ مضاد للدروع.



وقالت:" خلال الليل، علقت قوة هندسية من الكتيبة 601 كانت على متن مركبة بوما في منطقة الأعلى. تم إرسال قوة إنقاذ إلى المكان مع جرافتين من نوع D9 وبدأت عمليات إنقاذ المركبة. تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه إحدى جرافات D9 التي كانت تعمل في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الجنديين بجروح حرجة. تم نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى، لكن أُعلن عن مقتلهما بعد بضع دقائق. الصاروخ أصاب خزان الوقود بشكل مباشر".



وتابعت:" تُعد هذه الحادثة الرابعة خلال الأيام الأخيرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات، ما تسبب بأضرار وإصابات. يوم الجمعة، أُصيب جنديان بجروح خطيرة ومتوسطة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات في منطقة الجليل في جنوب ".