تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجّي: "حزب الله" عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية

Lebanon 24
08-03-2026 | 10:04
A-
A+
رجّي: حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية
رجّي: حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المخصص لبحث ملف "استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية في ضوء الهجمات الإيرانية".

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب رجي عن استنكار لبنان الشديد وإدانته القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، مؤكداً أن "هذه الأعمال العدائية مرفوضة بكل المقاييس والمعايير الدولية".

وشدد على أن "استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يستوجب الإدانة بأشد العبارات، وأن المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن التساهل معه أو القبول به".

وأعلن رجي "تضامن لبنان التام مع هذه الدول وشعوبها"، مجدداً "وقوفه الثابت إلى جانبهم في مواجهة أي تهديد لأمنهم واستقرارهم".

وفي سياق الملف الداخلي، استعرض الوزير رجي القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في اجتماعها الطارئ عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل، والقاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه تسليم سلاحه فوراً ودون أي تأخير.


وأعرب وزير الخارجية عن أسفه العميق لكون "حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية، إذ انخرط في الدفاع عن إيران وجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له فيها، مما استدرج عمليات عسكرية إسرائيلية قاسية على المناطق اللبنانية"، مؤكدا أن "حزب الله يتفرد بالقرار بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية"، مضيفاً أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بريئان من هذه التصرفات ومن تبعاتها".

وختم رجي كلمته بتجديد الشكر للدول العربية الشقيقة على تضامنها الدائم مع لبنان في كل محطاته الصعبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" العراقي يتوعّد مصالح الدول المشاركة بالحرب الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة الارض": نستنكر نهج"حزب الله" الذي يضع مصالح الخارج فوق مصلحة الوطن
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" تجاهل "التعليمات".. القصة في تقرير أميركيّ
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: طلبت من وزير خارجية إيران إقناع حزب الله بالتصرّف بعقلانية
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزراء الخارجية

الدول العربية

وزير الخارجية

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:54 | 2026-03-08
Lebanon24
12:50 | 2026-03-08
Lebanon24
12:44 | 2026-03-08
Lebanon24
12:43 | 2026-03-08
Lebanon24
12:42 | 2026-03-08
Lebanon24
12:36 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24