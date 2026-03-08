رجّي: "حزب الله" عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية

شارك والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس جامعة على مستوى ، المخصص لبحث ملف "استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية في ضوء الهجمات ".



وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب رجي عن استنكار الشديد وإدانته القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، مؤكداً أن "هذه الأعمال العدائية مرفوضة بكل المقاييس والمعايير الدولية".



وشدد على أن "استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يستوجب الإدانة بأشد العبارات، وأن المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن التساهل معه أو القبول به".



وأعلن رجي "تضامن لبنان التام مع هذه الدول وشعوبها"، مجدداً "وقوفه الثابت إلى جانبهم في مواجهة أي تهديد لأمنهم واستقرارهم".



وفي سياق الملف الداخلي، استعرض الوزير رجي القرار الذي اتخذته الحكومة في اجتماعها الطارئ عقب إطلاق " " صواريخ على ، والقاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه تسليم سلاحه فوراً ودون أي تأخير.





وأعرب وزير الخارجية عن أسفه العميق لكون "حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية، إذ انخرط في الدفاع عن وجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له فيها، مما استدرج عمليات عسكرية إسرائيلية قاسية على المناطق اللبنانية"، مؤكدا أن "حزب الله يتفرد بالقرار بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية"، مضيفاً أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بريئان من هذه التصرفات ومن تبعاتها".



وختم رجي كلمته بتجديد الشكر للدول العربية الشقيقة على تضامنها الدائم مع لبنان في كل محطاته الصعبة.

