تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
توتر العلاقات مع قبرص ورجّي "يتبرأ" من "حزب الله"
Lebanon 24
08-03-2026
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتا يوم أمس اعلان وزير الخارجيّة القبرصيّ كونستانتينوس كومبوس أن المسيّرات التي استهدفت قواعد بريطانيّة في قبرص انطلقت من
لبنان
. ما استدعى تحرك
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي سريعا مرسلا رسالةً نصيةً إلى نظيره القبرصي، أعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في قبرص مؤكدا أن «هذه الأعمال لا تمثّل لبنان دولةً وشعباً وقيماً»، مشدداً على أن بلاده لن تكون منصةً لتنفيذ أجندات خارجية»، وداعياً أصدقاءه القبارصة إلى «عدم الخلط بين الدولة
اللبنانية
وبين الجهات التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني».
وكشفت مصادر رسمية لبنانية لـ»الديار» عن «سلسلة خطوات ومواقف سيتم اتخاذها لمنع تدهور العلاقات اللبنانية- القبرصية ومعها علاقات لبنان مع الدول الأوروبية».
وكتبت" نداء الوطن": جاء استهداف قبرص بصواريخ "
حزب الله
" الإيرانية ليسكب مزيدًا من الزيت على نار الحرب المتأججة في لبنان والمنطقة، لا سيما وأن استهداف الجزيرة الجارة يعني استهداف الاتحاد الأوربي الذي تترأس قبرص حاليًا مجلس الاتحاد في القارة. علمًا أن ما يحكى عن اتفاق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
على تفاوض مباشر بقبرص مع
إسرائيل
عبر وفد مدني وأن المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت توجهت إلى قبرص، لا يزال ضمن الأفكار على الطاولة، لكن لا يوجد أي تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى الآن.
رجي
وتعليقًا على إعلان وزير خارجية قبرص أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بمتفجرات التي نفذت الهجمات على بلاده قد انطلقت من الأراضي اللبنانية، كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس "أن أنشطة "حزب الله" الخارجة عن الشرعيّة، وكان أحد تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص، تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني. ولن نسمح بتحويل لبنان إلى منصّة لتنفيذ الأجندات الإيرانية" .
وكتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن":
لم يكن ينقص لبنان سوى إقحام "حزب الله" عن سابق تصور وتصميم الدولة واللبنانيين في أزمة مع قبرص التي ترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي. هذا الرأس المخرّب أراد توسيع أتون النار الذي أغرق فيه البلاد بأمر عمليات من ملالي
إيران
، فكان إطلاق مسيّرات باتجاه القاعدة البريطانية في قبرص، ما اعتبر تطورًا بالغ الخطورة، ليس فقط من زاوية التصعيد العسكري فحسب، بل من زاوية تداعياته السياسية والقانونية على موقع لبنان في النظام الدولي. فاستهداف منشأة عسكرية تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي يضع لبنان عمليًا في قلب مواجهة إقليمية – دولية تتجاوز قدرته على الاحتمال، ويهدد بفتح الباب أمام ردود فعل سياسية وربما عسكرية من دول معنية مباشرة بالأمن في شرق المتوسط.
وتكشف مصادر دبلوماسية مواكبة أن المخطط نفذته إما عناصر "حزب الله" بأمر من الحرس الثوري الإيراني أو عناصر الحرس الثوري الذين يديرون المعركة مباشرة على الأراضي اللبنانية.
وتكمن الخطورة الأكبر في أن هذا الحدث يجري في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات القرار في الدولة اللبنانية. فمجلس الوزراء، وهو السلطة الدستورية المخوّلة رسم السياسة الدفاعية والخارجية للدولة، يبدو غائبًا عن أي قرار يتعلق بالحرب والسلم، فيما تتحوّل الدولة إلى متفرّج على وقائع تُفرض عليها من خارج مؤسساتها الشرعية. وهذا الفراغ السيادي يضع لبنان في موقع الدولة الساقطة التي تُستخدم أراضيها كمنصة لإدارة صراعات الآخرين. كما إن هذا التحول لا يهدد فقط علاقات لبنان الدولية، بل يؤشر إلى عزلة سياسية متزايدة.
وهكذا، فإن الساحة اللبنانية أمام تصفية حسابات أخيرة تريدها ميليشيا "حزب الله" مع قبرص بعد سنوات من التوترات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
Lebanon 24
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
09/03/2026 10:34:17
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
09/03/2026 10:34:17
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
09/03/2026 10:34:17
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
Lebanon 24
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
09/03/2026 10:34:17
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أميركي: فرصة تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل أكبر من أي وقت مضى
Lebanon 24
تقرير أميركي: فرصة تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل أكبر من أي وقت مضى
04:30 | 2026-03-09
09/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الهيئة اللبنانية للعقارات" ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين
Lebanon 24
"الهيئة اللبنانية للعقارات" ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين
04:15 | 2026-03-09
09/03/2026 04:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف التي يعيشها لبنان.. "التيار" يلغي الإفطار الذي كان مقررا في 11 الجاري
Lebanon 24
بسبب الظروف التي يعيشها لبنان.. "التيار" يلغي الإفطار الذي كان مقررا في 11 الجاري
04:15 | 2026-03-09
09/03/2026 04:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
04:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من كرامي إلى المعلمين.. رسالة في عيدهم
Lebanon 24
من كرامي إلى المعلمين.. رسالة في عيدهم
04:01 | 2026-03-09
09/03/2026 04:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
10:20 | 2026-03-08
08/03/2026 10:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2026-03-09
تقرير أميركي: فرصة تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل أكبر من أي وقت مضى
04:15 | 2026-03-09
"الهيئة اللبنانية للعقارات" ترفض استباحة الملكية الخاصة لإيواء النازحين
04:15 | 2026-03-09
بسبب الظروف التي يعيشها لبنان.. "التيار" يلغي الإفطار الذي كان مقررا في 11 الجاري
04:08 | 2026-03-09
بالفيديو.. غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
04:01 | 2026-03-09
من كرامي إلى المعلمين.. رسالة في عيدهم
04:00 | 2026-03-09
حاصباني: التمديد بلا ضرورة خطأ دستوري وأخلاقي
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 10:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24