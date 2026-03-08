تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توتر العلاقات مع قبرص ورجّي "يتبرأ" من "حزب الله"

Lebanon 24
08-03-2026 | 23:16
A-
A+
توتر العلاقات مع قبرص ورجّي يتبرأ من حزب الله
توتر العلاقات مع قبرص ورجّي يتبرأ من حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان لافتا يوم أمس اعلان وزير الخارجيّة القبرصيّ كونستانتينوس كومبوس أن المسيّرات التي استهدفت قواعد بريطانيّة في قبرص انطلقت من لبنان. ما استدعى تحرك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سريعا مرسلا رسالةً نصيةً إلى نظيره القبرصي، أعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في قبرص مؤكدا أن «هذه الأعمال لا تمثّل لبنان دولةً وشعباً وقيماً»، مشدداً على أن بلاده لن تكون منصةً لتنفيذ أجندات خارجية»، وداعياً أصدقاءه القبارصة إلى «عدم الخلط بين الدولة اللبنانية وبين الجهات التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني».

وكشفت مصادر رسمية لبنانية لـ»الديار» عن «سلسلة خطوات ومواقف سيتم اتخاذها لمنع تدهور العلاقات اللبنانية- القبرصية ومعها علاقات لبنان مع الدول الأوروبية». 

وكتبت" نداء الوطن": جاء استهداف قبرص بصواريخ "حزب الله" الإيرانية ليسكب مزيدًا من الزيت على نار الحرب المتأججة في لبنان والمنطقة، لا سيما وأن استهداف الجزيرة الجارة يعني استهداف الاتحاد الأوربي الذي تترأس قبرص حاليًا مجلس الاتحاد في القارة. علمًا أن ما يحكى عن اتفاق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على تفاوض مباشر بقبرص مع إسرائيل عبر وفد مدني وأن المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت توجهت إلى قبرص، لا يزال ضمن الأفكار على الطاولة، لكن لا يوجد أي تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى الآن.

رجي 
وتعليقًا على إعلان وزير خارجية قبرص أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بمتفجرات التي نفذت الهجمات على بلاده قد انطلقت من الأراضي اللبنانية، كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس "أن أنشطة "حزب الله" الخارجة عن الشرعيّة، وكان أحد تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص، تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني. ولن نسمح بتحويل لبنان إلى منصّة لتنفيذ الأجندات الإيرانية" .
 
وكتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": لم يكن ينقص لبنان سوى إقحام "حزب الله" عن سابق تصور وتصميم الدولة واللبنانيين في أزمة مع قبرص التي ترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي. هذا الرأس المخرّب أراد توسيع أتون النار الذي أغرق فيه البلاد بأمر عمليات من ملالي إيران، فكان إطلاق مسيّرات باتجاه القاعدة البريطانية في قبرص، ما اعتبر تطورًا بالغ الخطورة، ليس فقط من زاوية التصعيد العسكري فحسب، بل من زاوية تداعياته السياسية والقانونية على موقع لبنان في النظام الدولي. فاستهداف منشأة عسكرية تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي يضع لبنان عمليًا في قلب مواجهة إقليمية – دولية تتجاوز قدرته على الاحتمال، ويهدد بفتح الباب أمام ردود فعل سياسية وربما عسكرية من دول معنية مباشرة بالأمن في شرق المتوسط.

وتكشف مصادر دبلوماسية مواكبة أن المخطط نفذته إما عناصر "حزب الله" بأمر من الحرس الثوري الإيراني أو عناصر الحرس الثوري الذين يديرون المعركة مباشرة على الأراضي اللبنانية.

وتكمن الخطورة الأكبر في أن هذا الحدث يجري في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات القرار في الدولة اللبنانية. فمجلس الوزراء، وهو السلطة الدستورية المخوّلة رسم السياسة الدفاعية والخارجية للدولة، يبدو غائبًا عن أي قرار يتعلق بالحرب والسلم، فيما تتحوّل الدولة إلى متفرّج على وقائع تُفرض عليها من خارج مؤسساتها الشرعية. وهذا الفراغ السيادي يضع لبنان في موقع الدولة الساقطة التي تُستخدم أراضيها كمنصة لإدارة صراعات الآخرين. كما إن هذا التحول لا يهدد فقط علاقات لبنان الدولية، بل يؤشر إلى عزلة سياسية متزايدة.
وهكذا، فإن الساحة اللبنانية أمام تصفية حسابات أخيرة تريدها ميليشيا "حزب الله" مع قبرص بعد سنوات من التوترات.
 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير "The National": الحرب تتقدّم.. إيران قد تُحرّك "حزب الله" وتحذير من "توتر"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: عدم دخول "حزب الله" في "معمعة الإسناد" ينسجم مع مشاعر اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:08 | 2026-03-09
Lebanon24
04:01 | 2026-03-09
Lebanon24
04:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24