لبنان

"القوات" أمام "أزمة داخلية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 02:45
القوات أمام أزمة داخلية
القوات أمام أزمة داخلية photos 0
تشير أوساط سياسية إلى أن "القوات اللبنانية" قد تواجه أزمة فعلية بعد تأجيل الانتخابات النيابية في الجلسة التشريعية المقررة اليوم.
وتعتبر الاوساط ان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، لم يحسن قراءة المعطيات الحقيقية، وتسرع في الاعلان عن نيته استبعاد سبعة من نواب كتلته دفعة واحدة وهم جورج عقيص، ملحم رياشي، سعيد الأسمر، فادي كرم، شوقي دكاش، نزيه متى، إيلي خوري، ما سيؤدي الى مشكلة داخلية حيث سيكون من الصعب على النواب المستبعدين أن يعملوا كأن شيئاً لم يكن".
وبحسب هذه الأوساط، فإن بقاء المجلس النيابي الحالي قائماً، يعني أن النواب المستبعدين سيجدون أنفسهم تلقائياً خارج أي دور سياسي أو اجتماعي فاعل طوال مدة المجلس المقبل.
وتضيف المصادر أن هذا الواقع قد يسبب إرباكاً داخلياً، ويؤثر على التوازنات التنظيمية والسياسية داخل "الحزب".

المصدر: لبنان 24
