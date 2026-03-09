"القوات" أمام "أزمة داخلية"

تشير أوساط سياسية إلى أن " " قد تواجه أزمة فعلية بعد تأجيل الانتخابات النيابية في الجلسة التشريعية المقررة اليوم.

وتعتبر الاوساط ان "القوات" ، لم يحسن قراءة المعطيات الحقيقية، وتسرع في الاعلان عن نيته استبعاد سبعة من نواب كتلته دفعة واحدة وهم ، ، سعيد ، فادي كرم، دكاش، نزيه متى، ، ما سيؤدي الى مشكلة داخلية حيث سيكون من الصعب على النواب المستبعدين أن يعملوا كأن شيئاً لم يكن".

وبحسب هذه الأوساط، فإن بقاء المجلس النيابي الحالي قائماً، يعني أن النواب المستبعدين سيجدون أنفسهم تلقائياً خارج أي دور سياسي أو اجتماعي فاعل طوال مدة المجلس المقبل.

وتضيف المصادر أن هذا الواقع قد يسبب إرباكاً داخلياً، ويؤثر على التوازنات التنظيمية والسياسية داخل "الحزب".





