تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التمديد لمجلس النواب تمديد للأزمة

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 03:00
A-
A+
التمديد لمجلس النواب تمديد للأزمة
التمديد لمجلس النواب تمديد للأزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد يقول البعض إن التمديد للمجلس النيابي، بما فيه من اهتزازات وتناقضات، جاء بالنسبة إلى بعض النواب "شحمة على فطيرة". طلبوه من السماء فأتاهم من الأرض. ولولا هذا التمديد القسري بفعل الحرب، التي يقول بعض المحللين إنها لا تزال في بداياتها، لكانت هذه الانتخابات النيابية، لو حصلت في أيار، قد غيّبت وجوهًا كثيرة من النواب الحاليين، الذين وجودهم كغيابهم، بل ربما قد يكون حضورهم أسوأ بكثير من غيابهم. 

وبغض النظر عن قرار التمديد، الذي كان واردًا حتى قبل بداية الحرب الإسرائيلية المدمّرة والشرسة على لبنان، أقّله لمدّة شهرين لأسباب كثيرة، ومن بينها عدم وضوح الرؤية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية عن كيفية إجراء هذه الانتخابات بطرق دستورية، فإن له مساوئ كثيرة، وبالأخصّ عندما يكون هذا التمديد طويل الأجل (سنتان). وقد يكون من بين أسوأ مساوئ التمديد أنه يعني تمديد الأزمة وتأجيل الحلول وإبقاء القديم على قدمه. وهذا يعني أيضًا منع لبنان واللبنانيين من الخروج من عنق زجاجة أزماتهم المستعصية على الحل، والتي ضاعفتها هذه الحرب أضعافًا مضاعفة، مع ما سينتج عنها من خسائر بشرية ومادية لا يمكن تعويضها.

وأسوأ هذه المساوئ أن هذا المجلس، الذي عجز عن فصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود بالنسبة إلى قول كلمة الفصل في كثير من الملفات الإصلاحية الضرورية، لن يستطيع أن يواكب مرحلتي الحرب وما بعد الحرب برزمة من التشريعات الضرورية، التي يمكن أن يُوحى بها للعالم عن جدّية التعاطي مع الملفات الكبرى بمسؤولية ووعي تامين. 

إن أخطر ما في هذا التمديد "الطويل العمر" للمجلس النيابي الحالي، في رأي كثيرين، لا يقتصر فقط على كونه التفافًا على استحقاق دستوري يفترض أن يُجدّد من خلاله اللبنانيون ثقتهم بممثليهم، بل يتعداه إلى تكريس سابقة خطيرة تضرب ما تبقى من ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فكل تمديد جديد لا يعني سوى رسالة واضحة مفادها أن الطبقة السياسية عاجزة عن احترام المهل الدستورية، أو أنها لا ترغب أصلًا في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عندما تشعر بأن المزاج الشعبي لم يعد في صالحها.

وما يزيد من خطورة هذا المسار أن التمديد يأتي في ظرف دقيق يعيش فيه لبنان واحدة من أكثر أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية تعقيدًا، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى تجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالمجلس الحالي، الذي انتُخب في ظروف سياسية مختلفة تمامًا عمّا يعيشه اللبنانيون اليوم، لم يعد قادرًا على الادّعاء بأنه يعكس بدقة التوازنات الفعلية في الشارع اللبناني بعد كل التحولات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن هنا، فإن التذرع بالظروف الأمنية أو اللوجستية لتبرير التمديد الطويل الأمد لا يبدو مقنعًا لكثير من اللبنانيين، خصوصًا أن التجربة السابقة أظهرت أن مثل هذه الحجج غالبًا ما تُستخدم لتأجيل الاستحقاقات بدلًا من العمل على تأمين الظروف المناسبة لإجرائها. وفي بلد اعتاد سياسيّوه الهروب إلى الأمام كلما اقترب موعد المحاسبة الشعبية، يصبح التمديد أشبه بمحاولة جديدة لكسب الوقت أكثر منه حلًا حقيقيًا لمشكلة قائمة.

إن أي خطوة في اتجاه التمديد الطويل للمجلس النيابي لن تُفسَّر إلا على أنها انتكاسة إضافية لمسار الحياة الديمقراطية في لبنان، ورسالة سلبية إلى الداخل والخارج على حد سواء بأن الطبقة الحاكمة ما زالت تفضّل حماية مواقعها السياسية بدلًا من إعادة إنتاج السلطة عبر الآليات الدستورية الطبيعية.

فالتجارب السابقة مع المجالس النيابية الممدَّد لها لا تشجّع على كثير من التفاؤل. ففي كل مرة كان يُقال إن التمديد إجراء استثنائي فرضته الظروف، كانت النتيجة دائمًا واحدة: مزيد من الجمود السياسي ومزيد من تآكل الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم الدستورية. فالمجلس الذي يفقد عنصر المحاسبة الشعبية المباشرة يفقد معه جزءًا كبيرًا من حيويته وقدرته على المبادرة، ويتحوّل تدريجيًا إلى مؤسسة تدير الوقت بدلًا من أن تدير الأزمات.

وفي بلد يعيش واحدة من أخطر مراحله منذ تأسيسه، لا يبدو أن ترف الوقت متوافر أصلًا. فلبنان، الغارق في حرب مدمّرة، يحتاج إلى سلطة تشريعية متجددة تمتلك شرعية شعبية واضحة وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة في ملفات الإصلاح وإعادة الإعمار وإعادة بناء الثقة مع المجتمعين العربي والدولي. أما الإبقاء على الواقع نفسه من خلال تمديد طويل الأمد، فلن يعني في نظر كثيرين سوى تكريس العجز نفسه وإعادة إنتاج الأزمة نفسها بوجوهها القديمة.

ومن هنا، فإن أخطر ما في التمديد الطويل غير المبرّر لمجلس غير منتج وعاجز ليس فقط أنه يؤجّل الانتخابات، بل أنه يؤجّل أيضًا فرصة التغيير التي ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات. فالديمقراطية، مهما تعثّرت، تبقى المسار الوحيد لتجديد الحياة السياسية. وكلما طال تعطيل هذا المسار، ازداد الشعور بأن الأزمة في لبنان لم تعد أزمة مؤسسات فحسب، بل أزمة ثقة عميقة بين شعبٍ يتطلع إلى التغيير وطبقة سياسية تبدو، مرة جديدة، كأنها تفضّل الهروب من امتحان صناديق الاقتراع وتجديد ثقة الناس بها.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
التمديد سنتين لمجلس النواب اليوم: تمديد تقني ام نصف ولاية"؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لمجلس النواب يتكرّس بالتوافق الاثنين مع "مزايدات نيابية وحزبية"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيتم التمديد لمجلس النواب؟
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب سيتجه للتصويت على التمديد
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 10:36:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

الديمقراطية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

إسرائيل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:53 | 2026-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:15 | 2026-03-09
Lebanon24
04:08 | 2026-03-09
Lebanon24
04:01 | 2026-03-09
Lebanon24
04:00 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24