بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات

أعلنت بلدية بخعون - عن تشكيل "خلية أزمة" خاصة بمتابعة أوضاع الوافدين إلى البلدة، وذلك بهدف تنظيم الجهود الإنسانية والإغاثية، وحفظ كرامة العائلات النازحة، وضمان الاستقرار والنظام العام.



وتضم الخلية عددًا من ، ومخاتير البلدة، ومتطوعين من ، وستتولى مهام متابعة أوضاع العائلات المقيمة، وتنسيق المساعدات مع والمنظمات المعنية، إضافة إلى تعزيز روح التعاون بين أهالي البلدة والنازحين.



وأكدت البلدية في بيانها أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من "الواجب الإنساني والوطني" تجاه النازحين، وبما يخدم مصلحة البلدة وأهلها والوافدين على حد سواء.



