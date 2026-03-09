"الكتلة الوطنية" اعلنت رفضها التمديد سنتين لمجلس النواب

اعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان رفضها التمديد لمجلس النواب مدة سنتين، وقالت في بيان لها: "إنّ ما يُحضّر من تمديد لولاية مجلس النواب لمدّة سنتين هو أمرٌ مثيرٌ للريبة. فإذا كان لا بدّ من التمديد في هذا الوقت نظرًا للحرب الجارية، فالأجدر أن يكون لمدّة قصيرة ومنطقيّة ترتبط مباشرةً بانتهاء مفاعيل الحرب الجارية".



واعتبرت الكتلة "إنّ أيّ تأجيلٍ يتجاوز ذلك يؤكّد المؤكَّد بأنّ الأسباب الحقيقيّة لهذا التمديد لا تقتصر على الظروف كما يُحكى، بل تتعدّاها لتخدم المصالح الخاصّة لأغلبيّة الفرقاء السياسيّين، خصوصًا بعد الذي شهدناه من محاولاتٍ لإقصاء الاغتراب".



وختمت بيانها: "إنّ الكتلة الوطنيّة، إذ تربأ بالكتل النيابيّة العودة إلى روحيّة ، تدعوها إلى عدم التمادي في خرق القانون والتمديد لنفسها لفترةٍ تتعدّى الضرورة، بما يحترم مبدأ تداول السلطة، ويغلّب المصلحة الوطنيّة على الحسابات الشخصيّة الضيّقة".

