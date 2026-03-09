خلال قصف الضاحية.. هذا ما حصل مع أحد المصورين

أفادت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، بأنّ أحد المصورين الصحفيين أصيب بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت صباحاً.

وذكرت المعلومات أنه بعد غارة إسرائيلية شنها العدو على الضاحية، اندفع عدد من المصورين إلى المكان الذي تعرض للقصف للتصوير، إلا أن هجوماً إسرائيلياً آخر حدث في الوقت نفسه، ما أسفر عن إصابة المصور بجروح.

وقالت المعلومات إنّ الغارة الثانية استهدفت مركز القرض الحسن في حارة حريك.