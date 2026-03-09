"الانتخابات طارت".. مجلس النواب يصوّت على التمديد لنفسه مدة سنتين

أقرّ مجلس النواب، اليوم الإثنين في جلسةٍ عامة له، تمديد ولاية لمُدّة سنتين.

وذكرت المعلومات أنَّ عدد النواب المؤيدين للتمديد هو 76 فيما عارضه 41 بينما امتنع 4 نواب عن التصويت.