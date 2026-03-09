باسيل بعد التمديد لمجلس النواب: سنفعل كل ما يجب لإيقاف مهزلة اليوم

اعتبر رئيس " الوطنيّ الحرّ" ، أنّ "التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين هو أسوأ أنواع ممارسة ".

وأضاف بعد جلسة مجلس النواب: "من صوّتوا لهذا التمديد باتوا نواباً مدّدوا لأنفسهم، وسنفعل كل ما يجب لإيقاف مهزلة اليوم".