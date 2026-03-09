حمادة: لن نسمح لأحد بالقول إنّنا نواب الفرصة والتمديد

قال عضو "اللقاء الديمقراطيّ" النائب "لن نسمح لأحد بالقول إنّنا نواب الفرصة والتمديد".

وأضاف من مجلس النواب: "اليوم بسبب القوّة ، نُناشد بأن أيّ طعن أمام يُؤدي إلى تطيير الحكومة في وقت تحت العدوان".