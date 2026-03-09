تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
وزير الخارجية النروجية لرجي: نتمنى نجاح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها
Lebanon 24
09-03-2026
|
08:12
تلقّى
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
اتصالاً هاتفياً من نظيره النروجي أسبن بارث إيدي، أعرب خلاله الأخير عن" تضامن بلاده الراسخ مع
لبنان
وشعبه في هذه المرحلة البالغة الصعوبة"،مؤكداً أن "لبنان يسكن وجدان كل مواطن نروجي، وأن المنظمات النروجية مستعدة استعداداً تاماً لتقديم كل دعم وإسناد ضروريَّين".
وأبدى وزير الخارجية النروجي قلقاً بالغاً إزاء التطورات الراهنة في لبنان، متمنياً أن "تنجح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها".
وقد شكّل الاتصال مناسبةً شرح خلاله الوزير رجي لنظيره
الموقف اللبناني
الرسمي، ولا سيما القرار الحكومي الأخير القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مشدداً على "عزم الحكومة بذل كل ما في وسعها لصون لبنان من أي تصعيد إضافي".
تابع
