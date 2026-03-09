وزير الخارجية النروجية لرجي: نتمنى نجاح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها

تلقّى والمغتربين اتصالاً هاتفياً من نظيره النروجي أسبن بارث إيدي، أعرب خلاله الأخير عن" تضامن بلاده الراسخ مع وشعبه في هذه المرحلة البالغة الصعوبة"،مؤكداً أن "لبنان يسكن وجدان كل مواطن نروجي، وأن المنظمات النروجية مستعدة استعداداً تاماً لتقديم كل دعم وإسناد ضروريَّين".



وأبدى وزير الخارجية النروجي قلقاً بالغاً إزاء التطورات الراهنة في لبنان، متمنياً أن "تنجح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها".



وقد شكّل الاتصال مناسبةً شرح خلاله الوزير رجي لنظيره الرسمي، ولا سيما القرار الحكومي الأخير القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مشدداً على "عزم الحكومة بذل كل ما في وسعها لصون لبنان من أي تصعيد إضافي".

