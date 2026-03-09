تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صواريخ خطيرة تضرب لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 09:15
A-
A+
صواريخ خطيرة تضرب لبنان
صواريخ خطيرة تضرب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الضربة الإسرائيلية التي شهدها مبنى المقاصد في صيدا قبل أيام كشف عن استخدام صواريخ دقيقة جداً للاستهدافات، وتهدف إلى تفجير كل شيء في النقطة المُحددة، بما في ذلك تفتيت الأجساد.
 
ويقول مصدرٌ طبي لـ"لبنان24" إنه عندما حصلت الضربة، شوهدت أشلاء متناثرة في مختلف الأماكن، إذ أن هناك أجساد ممزقة، بينما عثر على بعض الأشلاء على أسطح مبانٍ أخرى قريبة من مكان القصف وذلك نظراً لشدة الضربة.
 
ورجّحت مصادر أمنية أن يكون الاستهداف قد تمّ بصواريخ حارقة شديدة الانفجار، وهو ما ينعكسُ ميدانياً من خلال معاينة المكان.
 
وعليه، تُعتبر هذه الأحداث مؤشراً على أنّ العدو الإسرائيلي يُصعّد من ضرباته الدقيقة، بينما يظهر بشكل جليّ وواضح أن الاستهدافات قد تتم بأسلحة يمكن اعتبارها مُحرّمة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطيرة في استهداف قوة عسكرية بجنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إيران تضرب إسرائيل بصواريخ إنشطاريّة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد خطير: صواريخ اسرائيلية متشظّية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا وراء ضربة البقاع وعين الحلوة؟ رسالة بـ"صواريخ دقيقة"
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاصد

إسرائيل

لبنان24

صيدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-03-09
Lebanon24
15:22 | 2026-03-09
Lebanon24
15:15 | 2026-03-09
Lebanon24
14:56 | 2026-03-09
Lebanon24
14:47 | 2026-03-09
Lebanon24
14:38 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24