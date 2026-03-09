صواريخ خطيرة تضرب لبنان

الضربة التي شهدها مبنى في قبل أيام كشف عن استخدام صواريخ دقيقة جداً للاستهدافات، وتهدف إلى تفجير كل شيء في النقطة المُحددة، بما في ذلك تفتيت الأجساد.

ويقول مصدرٌ طبي لـ" " إنه عندما حصلت الضربة، شوهدت أشلاء متناثرة في مختلف الأماكن، إذ أن هناك أجساد ممزقة، بينما عثر على بعض الأشلاء على أسطح مبانٍ أخرى قريبة من مكان القصف وذلك نظراً لشدة الضربة.

ورجّحت مصادر أمنية أن يكون الاستهداف قد تمّ بصواريخ حارقة شديدة الانفجار، وهو ما ينعكسُ ميدانياً من خلال معاينة المكان.

وعليه، تُعتبر هذه الأحداث مؤشراً على أنّ العدو يُصعّد من ضرباته الدقيقة، بينما يظهر بشكل جليّ وواضح أن الاستهدافات قد تتم بأسلحة يمكن اعتبارها مُحرّمة.