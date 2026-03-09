بعد نزوحهم... مخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية

أبدى مواطنون قلقهم، من تعرّض منازلهم للسرقة في الضاحية الجنوبية، بعدما اضطروا للنزوح، بسبب والإنذارات الإسرائيليّة.

وأشار المواطنون إلى أنّه في حرب الـ2024، تعرّضت منازل عديدة للسرقة، وهناك مخاوف حالياً من تكرار الأمر عينه، وخصوصاً بعد تضرّر واجهات وأبواب الكثير من البيوت، بسبب القصف العنيف، وعدم قدرة الأهالي على العودة لتفقد ممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة، إلى أنّ شبانا على متن دراجات ناريّة لا يزالون يتفقدون بين الحين والآخر المناطق والأحياء التي يطالها القصف في الضاحية الجنوبية، لمنع اللصوص من الإستفادة من الحرب، للقيام بسرقاتهم.