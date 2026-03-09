تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد نزوحهم... مخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-03-2026 | 09:30
بعد نزوحهم... مخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية
بعد نزوحهم... مخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية photos 0
أبدى مواطنون قلقهم، من تعرّض منازلهم للسرقة في الضاحية الجنوبية، بعدما اضطروا للنزوح، بسبب الغارات والإنذارات الإسرائيليّة.
وأشار المواطنون إلى أنّه في حرب الـ2024، تعرّضت منازل عديدة للسرقة، وهناك مخاوف حالياً من تكرار الأمر عينه، وخصوصاً بعد تضرّر واجهات وأبواب الكثير من البيوت، بسبب القصف العنيف، وعدم قدرة الأهالي على العودة لتفقد ممتلكاتهم.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ شبانا على متن دراجات ناريّة لا يزالون يتفقدون بين الحين والآخر المناطق والأحياء التي يطالها القصف في الضاحية الجنوبية، لمنع اللصوص من الإستفادة من الحرب، للقيام بسرقاتهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
