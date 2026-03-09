تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بعد نزوحهم... مخاوف لدى سكان الضاحية الجنوبية
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-03-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى مواطنون قلقهم، من تعرّض منازلهم للسرقة في الضاحية الجنوبية، بعدما اضطروا للنزوح، بسبب
الغارات
والإنذارات الإسرائيليّة.
وأشار المواطنون إلى أنّه في حرب الـ2024، تعرّضت منازل عديدة للسرقة، وهناك مخاوف حالياً من تكرار الأمر عينه، وخصوصاً بعد تضرّر واجهات وأبواب الكثير من البيوت، بسبب القصف العنيف، وعدم قدرة الأهالي على العودة لتفقد ممتلكاتهم.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ شبانا على متن دراجات ناريّة لا يزالون يتفقدون بين الحين والآخر المناطق والأحياء التي يطالها القصف في الضاحية الجنوبية، لمنع اللصوص من الإستفادة من الحرب، للقيام بسرقاتهم.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب الغارات الاخيرة
Lebanon 24
حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب الغارات الاخيرة
09/03/2026 21:45:12
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار عاجل جدًا لسكان الضاحية الجنوبية!
Lebanon 24
إنذار عاجل جدًا لسكان الضاحية الجنوبية!
09/03/2026 21:45:12
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. شاهدوا حجم النزوح من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
فيديو مرعب.. شاهدوا حجم النزوح من الضاحية الجنوبية
09/03/2026 21:45:12
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: ندين ما يحصل الآن من اعتداءات وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب ولسكان الضاحية الجنوبية تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان
Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: ندين ما يحصل الآن من اعتداءات وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب ولسكان الضاحية الجنوبية تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان
09/03/2026 21:45:12
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
الإسرائيلي
إسرائيل
الغارات
ون بين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الضاحية إلى الجنوب.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
من الضاحية إلى الجنوب.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
12:40 | 2026-03-09
09/03/2026 12:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
14:56 | 2026-03-09
09/03/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
Lebanon 24
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
14:47 | 2026-03-09
09/03/2026 02:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
04:46 | 2026-03-09
09/03/2026 04:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
10:59 | 2026-03-09
09/03/2026 10:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
12:40 | 2026-03-09
من الضاحية إلى الجنوب.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
15:22 | 2026-03-09
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:15 | 2026-03-09
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
14:56 | 2026-03-09
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
14:47 | 2026-03-09
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
14:38 | 2026-03-09
نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 21:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24