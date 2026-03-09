قبلان يبارك اختيار "الوليّ المرشد": هكذا وصف السيد مجتبى الخامنئي

بارك المفتي الجعفري الممتاز قبلان، في بيان، للقيادة والشعب وأتباع أهل البيت وأحرار العالم، اختيار آية مجتبى الخامنئي ولياً ومرشداً لإيران والعالم الإسلامي.



ودعا قبلان أتباع أهل البيت في أنحاء العالم كافة لتأكيد هذا الولاء، مشيراً إلى أن " الناهضة" استطاعت بإيمانها وصواريخها إنهاء أوهام ونتنياهو. كما شدد على ضرورة وحدة وتأكيد رابطتهم بعيداً عن "فتنة وتل أبيب"، مؤكداً أن الزمن يدور الآن بصورة عكسية وأن "لحظة التاريخ الجديد ليست ببعيدة".

