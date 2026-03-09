تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أوزان ناقصة وأسعار مخالفة.. الزراعة تلاحق "التفلت" في الأسواق!

Lebanon 24
09-03-2026 | 10:47
أوزان ناقصة وأسعار مخالفة.. الزراعة تلاحق التفلت في الأسواق!
أوزان ناقصة وأسعار مخالفة.. الزراعة تلاحق التفلت في الأسواق! photos 0
نظمت وزارة الزراعة اليوم جولة رقابية ميدانية شملت أسواق بيروت والشمال والبقاع، بمواكبة من فرق وزارة الاقتصاد والتجارة، بهدف ضبط الأسعار والنوعية والتأكد من عدم احتكار السلع وضمان استقرار الأسواق.

وقد رصد المراقبون مخالفات شملت تفاوت الأسعار عن النشرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الزراعة، بالإضافة إلى بيع أكياس بأوزان تقل عن 10 كيلوغرامات رغم تعهدات سابقة للمستوردين بتعديلها، مما استدعى تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس في وزارة الزراعة خليل أبو رجيلي أن الجولة تأتي ضمن سلسلة إجراءات لمراقبة مدى الالتزام بالنشرة التوجيهية التي بنيت على دراسات توازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، مشيراً إلى رصد تفاوت كبير في الأسعار سيتم رفع تقرير بشأنه لاتخاذ الخطوات اللازمة.
 
بدوره، أكد المهندس جورج سعد أن دور وزارة الزراعة يتركز على الرصد والإحصاء ونشر الأسعار، بينما تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة المحاسبة، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي دائم بين الوزارتين لضبط الأسواق ووضع حد للتفلت الذي أعقب بداية الحرب.


