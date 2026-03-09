أوزان ناقصة وأسعار مخالفة.. الزراعة تلاحق "التفلت" في الأسواق!

نظمت اليوم جولة رقابية ميدانية شملت والشمال والبقاع، بمواكبة من فرق ، بهدف ضبط الأسعار والنوعية والتأكد من عدم احتكار السلع وضمان استقرار الأسواق.



وقد رصد المراقبون مخالفات شملت تفاوت الأسعار عن النشرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الزراعة، بالإضافة إلى بيع أكياس بأوزان تقل عن 10 كيلوغرامات رغم تعهدات سابقة للمستوردين بتعديلها، مما استدعى تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس في وزارة الزراعة خليل أن الجولة تأتي ضمن سلسلة إجراءات لمراقبة مدى الالتزام بالنشرة التوجيهية التي بنيت على دراسات توازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، مشيراً إلى رصد تفاوت كبير في الأسعار سيتم رفع تقرير بشأنه لاتخاذ الخطوات اللازمة.

بدوره، أكد المهندس سعد أن دور وزارة الزراعة يتركز على الرصد والإحصاء ونشر الأسعار، بينما تتولى والتجارة المحاسبة، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي دائم بين الوزارتين لضبط الأسواق ووضع حد للتفلت الذي أعقب بداية الحرب.





