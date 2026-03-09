رئيس الجامعة اللبنانية: التحاق الموظفين بمراكز عملهم الأربعاء لبدء التعليم عن بُعد

أصدر ، بسام بدران، التعميم رقم 3، طلب فيه من جميع الموظفين والأجراء والمدربين الالتحاق بمراكز عملهم، اعتباراً من صباح بعد غد الأربعاء في 11 آذار الجاري، وذلك لبدء التحضير للتعليم عن بُعد واستكمال العام الجامعي 2025 – 2026 في كافة وحدات الجامعة وفروعها ومراكزها.



وأوضح بدران أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للظروف الراهنة، وحرصاً سير الأعمال الإدارية . كما أشار التعميم إلى أنه في حال تعذر على أي موظف الوصول إلى مركز عمله الأساسي، فعليه الالتحاق بأقرب فرع أو مركز للجامعة أو في الإدارة المركزية، وذلك بعد التنسيق مع العمداء والمديرين المعنيين، مع ضرورة مراعاة إجراءات السلامة العامة.



