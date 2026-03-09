تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

رئيس الجامعة اللبنانية: التحاق الموظفين بمراكز عملهم الأربعاء لبدء التعليم عن بُعد

Lebanon 24
09-03-2026 | 12:36
رئيس الجامعة اللبنانية: التحاق الموظفين بمراكز عملهم الأربعاء لبدء التعليم عن بُعد
أصدر رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، التعميم رقم 3، طلب فيه من جميع الموظفين والأجراء والمدربين الالتحاق بمراكز عملهم، اعتباراً من صباح بعد غد الأربعاء في 11 آذار الجاري، وذلك لبدء التحضير للتعليم عن بُعد واستكمال العام الجامعي 2025 – 2026 في كافة وحدات الجامعة وفروعها ومراكزها.

وأوضح بدران أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للظروف الراهنة، وحرصاً على حسن سير الأعمال الإدارية في الجامعة. كما أشار التعميم إلى أنه في حال تعذر على أي موظف الوصول إلى مركز عمله الأساسي، فعليه الالتحاق بأقرب فرع أو مركز للجامعة أو في الإدارة المركزية، وذلك بعد التنسيق مع العمداء والمديرين المعنيين، مع ضرورة مراعاة إجراءات السلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
رئيس الرابطة المارونية يدعو إلى تصحيح الخلل في قرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين
المجلس القاري في أوقيانيا ينتخب الحاج رئيساً وبرّو أميناً عاماً في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
محافظة دير الزور: نطالب الموظفين في مناطق الجزيرة المحررة البقاء على رأس عملهم وأداء واجباتهم الوظيفية
