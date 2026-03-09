تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:38
A-
A+
نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية
نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء توقيف الإعلامي علي برو من قبل أحد الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذا التوقيف يأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تحصين الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت النقابة احترامها لدور المؤسسات الأمنية والقضائية، لكنها سجلت اعتراضها على الطريقة التي تم بها توقيف برو، معتبرة أنها جرت خارج الأصول القانونية المرعية الإجراء. وأشارت إلى أن القوانين اللبنانية واضحة في هذا الصدد، حيث إن المرجع المختص للنظر في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي هو محكمة المطبوعات، معتبرة أن تجاوز هذه الأصول يمثل مساساً بالضمانات القانونية التي تحكم العمل الإعلامي وبحرية الصحافة التي تُعد ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي في لبنان.

ودعت النقابة الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما وزير الإعلام، إلى التدخل العاجل لوضع هذه القضية في إطارها القانوني الصحيح، بما يضمن احترام القوانين وصون كرامة الإعلاميين وحقوقهم.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع: استهداف الصحافيين انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المرئي والمسموع اسفت لاستدعاء إعلاميين إلى التحقيق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة موظفي الخلوي تستنفِر جميع العاملين لضمان استمرار الخدمات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية دانت تهديدات العدو لمستشفيات الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:44:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجبهة الداخلية

وزير الإعلام

الديمقراطي

الإسرائيلي

على الطريق

اللبنانية

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:07 | 2026-03-09
Lebanon24
18:03 | 2026-03-09
Lebanon24
17:51 | 2026-03-09
Lebanon24
17:39 | 2026-03-09
Lebanon24
17:31 | 2026-03-09
Lebanon24
17:25 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24