نقابة العاملين في المرئي والمسموع: توقيف علي برو تم خارج الأصول القانونية

أصدرت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء توقيف الإعلامي من قبل أحد ، مؤكدة أن هذا التوقيف يأتي في وقت يحتاج فيه إلى تحصين وصون الحريات العامة في ظل العدوان المستمر.



وأكدت النقابة احترامها لدور المؤسسات الأمنية والقضائية، لكنها سجلت اعتراضها على الطريقة التي تم بها توقيف برو، معتبرة أنها جرت خارج الأصول القانونية المرعية الإجراء. وأشارت إلى أن القوانين واضحة في هذا الصدد، حيث إن المرجع المختص للنظر في المرتبطة بالعمل الصحافي هو محكمة المطبوعات، معتبرة أن تجاوز هذه الأصول يمثل مساساً بالضمانات القانونية التي تحكم العمل الإعلامي وبحرية الصحافة التي تُعد ركيزة أساسية للنظام في لبنان.



ودعت النقابة الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما ، إلى التدخل العاجل لوضع هذه القضية في إطارها القانوني الصحيح، بما يضمن احترام القوانين وصون كرامة الإعلاميين وحقوقهم.







