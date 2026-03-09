"إسرائيل كانت تريد اجتياح لبنان".. خطاب لمحمد رعد وهذا ما قاله

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إنّ كانت تنوي شن هجوم تجتاح فيه مُجدداً بهدف المقاومة، وذلك بعد قتل المرشد السابق علي خامنئي وإسقاط النظام الإيراني، وفق "الأوهام المعادية"، على حد تعبيره.



وفي كلمة بُثت، اليوم الإثنين، قال رعد إنَّه "على مدى عام وخمسة أشهر متواصلة، التزمنا بشكل كامل وقف إطلاق النار ضدّ العدو، تنفيذاً لاتفاق عقدته الدولة في بلدنا مع العدو ، بعد تفاوض غير مباشر بين الطرفين جرى برعاية مبعوث رئاسي أميركي عام 2024. لكن الإسرائيليين لم يلتزموا ولو ليوم واحد بذلك الاتفاق، وتواطأ معهم الكثيرون، وانتهزوا فرصة التزامنا فقتلوا وغدروا وفجّروا وجرّفوا، وتقدّموا في بعض قرانا ودمروا بيوتها ومحالها، وأهلكوا زرعها ومعالم الحياة فيها، وفعلوا خلال ستين يوماً ما لم يستطيعوا أن يفعلوه أثناء مواجهتنا لهم وتصدينا لعدوانهم".





وتابع: "لم يكن لدى حكومة لبنان حول ولا طول لمواجهة خروقات العدو، ولا لتوظيف ما تدّعيه من صداقات دولية للضغط على الإسرائيليين كي يوقفوا خروقاتهم واستباحتهم لأجواء لبنان وبرّه وبحره. ولم يكن بمقدار الحكومة في لبنان أن تُبرّر عجزها الفاضح عن صدّ الاعتداءات إلا بالتلطي خلف موافقتها واستجابتها للمطلب والحلم الإسرائيلي القديم الذي يقضي بنزع سلاح المقاومة، متذرعة أمام الجميع بأن تنفيذ هذا الإجراء سوف يدفع العدو للقبول بوقف اعتداءاته".





وأكمل: "رغم ذلك، ومع رفضنا الشديد والدائم لقرار الحكومة الخطيئة الذي أصدرته في 5 آب 2025 حول حصرية السلاح ودفع جيشنا اللبناني لتنفيذه، فقد تعاملنا بمرونة في منطقة جنوب نهر الليطاني، لأننا التزمنا في الاتفاق في 27-11-2024 بإخلاء كل تلك المنطقة فقط من السلاح، وأكدنا مراراً رفضنا لقرار الحكومة وحذّرنا من خطورته. لكن لا حياة لمن تنادي، فتبين بوضوح أن استجابة الحكومة لسدّ ذريعة العدو بموضوع نزع سلاح المقاومة أغرت العدو الإسرائيلي وشجّعته على طرح ذرائع أخرى، قادت حكومة لبنان إلى الموافقة على تعيين دبلوماسي مدني في الميكانيزم كرئيس للوفد اللبناني العسكري، ثمّ توالت الاستجابة لفتح حوار سياسي مباشر بين الإسرائيلي والدبلوماسي اللبناني الذي نقل للرئاسة أنّ المطالب التي يطرحها الإسرائيلي هي مطالب صعبة".





وأضاف: "وخلال كل تلك الفترة، لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن انتهاكاته للسيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، ولم يَكِفّ عن استهداف شباب البلدات والقرى المحتلة داخل قراهم وعلى الطرقات، وأقام أكثر من سبعة نقاط تمركز لقوات احتلاله داخل أرضنا اللبنانية عند الخط الأمامي المحاذي لفلسطين المحتلة، وواصل ابتزاز لبنان وتهديد أمنه واستقراره، وإرساله مسيراته فوق كل الأراضي اللبنانية، وفوق كل السلطات اللبنانية، وفوق العاصمة اللبنانية ، لإذلال السلطة واللبنانيين معاً".





وأكمل: "لقد حذرنا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية من أن صبرنا على اعتداءات العدو له حدود، وأنه ليس بلا أفق ولا نهاية، ولم يُحرّك أحد ساكناً لوقف العدوانية الإسرائيلية المتمادية، الأمر الذي بدا واضحاً أنّ العدو من خلال مواصلة أعماله العدائية وعدم ردّنا عليه، إنما يُهيّء المناخ للانقضاض على المقاومة، في الوقت الذي يُنسّق فيه برنامجه العدواني في المنطقة مِن حولنا مع الإدارة الأميركية الراعية للإرهاب الإسرائيلي".







ورأى رعد أن "ما فعلته المقاومة بإطلاقها صلية الصواريخ ضدّ العدو الإسرائيلي إثر ارتكابه جريمة قتل مرجع شيعي وقائد عظيم يُدينها كل أحرار العالم وشرفائه، إنما كان إشارة إلى نفاذ صبر المقاومين اللبنانيين ومعهم شعبهم على غطرسة المحتلين الصهاينة وتماديهم، وتحذيراً مما يُحضّرون له من عدوان شامل ضدّ لبنان"، وأضاف: "لن نتردد كمقاومين في مواجهته والتصدي له بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وسنقاتله بأسناننا وأظافرنا حتى نُخرجه من أرضنا بعزمنا وثباتنا وإرادتنا، امتثالاً لموقف إمام الوطن والمقاومة سماحة السيد موسى الصدر أعاده الله، والتزاماً بواجبنا الشرعي والوطني".





وذكر رعد أنَّ "المقاومة، خلافاً لما أشاعه وحرّض به البعض، لم تستعجل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإنما سبقت إلى التنبيه من مخاطره وأسقطت له عنصر المفاجأة فيه"، وأضاف: "المؤكد أن ليس من رادع للعدوان إلا المقاومة والصمود، سواء كان سيحصل بعد أسبوع، أو أنه سيحصل قبل أيام، فالعدو أصلاً يواصل العدوان، والمقاومة في المقابل مُصمّمة على الدفاع عن نفسها وأهلها وشعبها وسيادة بلدها".





وأكمل: "المعتدى عليه حقّه مشروع في المقاومة حتى وإن لم يمتلك القدرة، وعليه واجب أن يُدافع بما يتوفر لديه من إمكانات، وعلى كل الآخرين بعد ذلك واجب دعمه وتعزيز قدراته لاسترداد حقه وحماية وجوده. ولو كان توفر القدرة الكافية شرطاً مسبقاً للمقاومة، لما وُجدت مقاومة في أي مكان، ولا أتى على ذكرها تاريخ".





واعتبر رعد أن "لبنان اليوم ليس مخيّراً بين الحرب والسلم كما يُردّد البعض ويزعم، بل هو مُخيّر بين الحرب والاستسلام للشروط المذلة التي يريد العدو فرضها على الحكومة التي تعرف ذلك وتسعى إليه، وعلى كل البلد وشعبه"، وأضاف: "نحن في المقاومة نعرف أنكم أهل الشرف والإيمان، وأهل الوطنية والعزة والكرامة، وتأبون المذلة والمهانة والاستسلام. ليس من خيار أمامنا جميعاً إلا التوكل والدفاع عن وجودنا أياً تكن الأثمان".





وتابع: "نحرص إلى أبعد الحدود على مناخ الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي. ولكن أمامنا عدو لئيم مدعوم يتهجّم ويعتدي علينا وعلى بلدنا، ونحن وإياكم يا أهلنا المؤمنين شرفاء، لنا الله وحده لا نخضع لسواه ولا نستسلم لأعدائه، ومعاً سنثبت على خيارنا وحقّنا، نُدافع عن كل حبة تراب من وطننا في الجنوب والضاحية وبيروت والجبل، وفي البقاع والأوسط وبعلبك والهرمل، وفي كل مناطق اللبنانيين الشرفاء وصولاً إلى وعكار".





وختم: "هدفنا واضح ومُحدّد، وهو إخراج العدو من أرضنا المحتلة، ووقف اعتداءاته وخروقاته جواً وبحراً وبراً، وتحرير الأسرى واستعادتهم إلى أهلهم، ووقف استهداف شعبنا وأمنه، وعدم تعطيل عودة الأهالي إلى قراهم، وإعادة إعمار بلداتهم وبيوتهم. وبكل وضوح، ليس أمامنا خيار آخر لصون الشرف والعزة والكرامة غير خيار المقاومة".

