تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:47
A-
A+
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، في كلمة لها من السرايا الحكومية بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى أن الدولة ملتزمة بحماية المواطنين وتسخير كافة قدراتها لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمة الراهنة.
 
وأوضحت أن خطة الطوارئ الحكومية فُعلت منذ اللحظة الأولى، مع استمرار التنسيق اليومي بين الوزارات والمحافظات والبلديات بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.

وعن ملف الإيواء، لفتت الوزيرة إلى فتح أكثر من 567 مركز إيواء في المدارس والجامعات الرسمية، مشيرة إلى تخصيص مراكز إضافية كـ "المدينة الرياضية" وتجهيز بعضها لذوي الإعاقة، مع دعوة النازحين للتوجه نحو المناطق ذات القدرة الاستيعابية الأعلى في الشمال وعكار والبقاع.
 
وفي ما يخص المساعدات، أكدت تأمين الوجبات والحصص الغذائية ومواد النظافة بالتنسيق مع الجمعيات، إضافة إلى تحويل مساعدات نقدية لـ 50 ألف عائلة نازحة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، واستمرار برنامج "أمان".

أما في الملف الصحي، فقد أطلقت وزارة الصحة خطة لضمان وصول الخدمات الطبية للجميع، في حين تم تعزيز الشفافية من خلال تفعيل قنوات تواصل رسمية، وإطلاق منصة تسجيل (mosa-relief.com) وصل عدد المسجلين فيها إلى نحو 700 ألف مواطن.
 
وأعلنت الوزيرة عن نيتها إطلاق "نداء عاجل" (Flash Appeal) بالتنسيق مع المجتمع الدولي، مؤكدة تلقي وعود من دول عربية وأجنبية لتسيير جسر جوي للمساعدات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشؤون حنين السيد: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عدد النازحين المسجلين وصل إلى 58 ألف شخص ما يعادل أكثر من 12 ألف عائلة وعدد مراكز الايواء 321 مركزا
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: عدد مراكز الإيواء المفتوحة 399 مركزاً
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الاجتماعية

المجتمع الدولي

وزارة الصحة

النازحين

الوزيرة

البقاع

الرياض

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:07 | 2026-03-09
Lebanon24
18:03 | 2026-03-09
Lebanon24
17:51 | 2026-03-09
Lebanon24
17:39 | 2026-03-09
Lebanon24
17:31 | 2026-03-09
Lebanon24
17:25 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24