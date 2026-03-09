السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء

أشارت وزيرة ، حنين السيد، في كلمة لها من السرايا الحكومية بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى أن الدولة ملتزمة بحماية المواطنين وتسخير كافة قدراتها لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمة الراهنة.

وأوضحت أن خطة الطوارئ الحكومية فُعلت منذ اللحظة الأولى، مع استمرار التنسيق اليومي بين الوزارات والمحافظات والبلديات بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.



وعن ملف الإيواء، لفتت إلى فتح أكثر من 567 مركز إيواء في المدارس والجامعات الرسمية، مشيرة إلى تخصيص مراكز إضافية كـ "المدينة الرياضية" وتجهيز بعضها لذوي الإعاقة، مع دعوة للتوجه نحو المناطق ذات القدرة الاستيعابية الأعلى في وعكار والبقاع.

وفي ما يخص المساعدات، أكدت تأمين الوجبات والحصص الغذائية ومواد النظافة بالتنسيق مع الجمعيات، إضافة إلى تحويل مساعدات نقدية لـ 50 ألف عائلة نازحة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، واستمرار برنامج "أمان".



أما في الملف الصحي، فقد أطلقت خطة لضمان وصول الخدمات الطبية للجميع، في حين تم تعزيز الشفافية من خلال تفعيل قنوات تواصل رسمية، وإطلاق منصة تسجيل (mosa-relief.com) وصل عدد المسجلين فيها إلى نحو 700 ألف مواطن.

وأعلنت الوزيرة عن نيتها إطلاق "نداء عاجل" (Flash Appeal) بالتنسيق مع ، مؤكدة تلقي وعود من دول عربية وأجنبية لتسيير جسر جوي للمساعدات.



