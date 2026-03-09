تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
السيّد: الدولة ملتزمة بحماية الناس وفتحنا أكثر من 567 مركز إيواء
Lebanon 24
09-03-2026
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
، حنين السيد، في كلمة لها من السرايا الحكومية بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى أن الدولة ملتزمة بحماية المواطنين وتسخير كافة قدراتها لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمة الراهنة.
وأوضحت أن خطة الطوارئ الحكومية فُعلت منذ اللحظة الأولى، مع استمرار التنسيق اليومي بين الوزارات والمحافظات والبلديات بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.
وعن ملف الإيواء، لفتت
الوزيرة
إلى فتح أكثر من 567 مركز إيواء في المدارس والجامعات الرسمية، مشيرة إلى تخصيص مراكز إضافية كـ "المدينة الرياضية" وتجهيز بعضها لذوي الإعاقة، مع دعوة
النازحين
للتوجه نحو المناطق ذات القدرة الاستيعابية الأعلى في
الشمال
وعكار والبقاع.
وفي ما يخص المساعدات، أكدت تأمين الوجبات والحصص الغذائية ومواد النظافة بالتنسيق مع الجمعيات، إضافة إلى تحويل مساعدات نقدية لـ 50 ألف عائلة نازحة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، واستمرار برنامج "أمان".
أما في الملف الصحي، فقد أطلقت
وزارة الصحة
خطة لضمان وصول الخدمات الطبية للجميع، في حين تم تعزيز الشفافية من خلال تفعيل قنوات تواصل رسمية، وإطلاق منصة تسجيل (mosa-relief.com) وصل عدد المسجلين فيها إلى نحو 700 ألف مواطن.
وأعلنت الوزيرة عن نيتها إطلاق "نداء عاجل" (Flash Appeal) بالتنسيق مع
المجتمع الدولي
، مؤكدة تلقي وعود من دول عربية وأجنبية لتسيير جسر جوي للمساعدات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشؤون حنين السيد: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا
Lebanon 24
وزيرة الشؤون حنين السيد: ننسق يوميا بين الاجهزة والوزارات وهدفنا أن لا يبقى أحد من دون مأوى لذلك فعّلنا أكثر من 567 مركزًا
10/03/2026 00:45:00
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
Lebanon 24
سلام عقد إجتماعاً مع محافظ بيروت لمتابعة التحضير لفتح مراكز إيواء إضافية
10/03/2026 00:45:00
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عدد النازحين المسجلين وصل إلى 58 ألف شخص ما يعادل أكثر من 12 ألف عائلة وعدد مراكز الايواء 321 مركزا
Lebanon 24
مؤتمر لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عدد النازحين المسجلين وصل إلى 58 ألف شخص ما يعادل أكثر من 12 ألف عائلة وعدد مراكز الايواء 321 مركزا
10/03/2026 00:45:00
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: عدد مراكز الإيواء المفتوحة 399 مركزاً
Lebanon 24
السيد: عدد مراكز الإيواء المفتوحة 399 مركزاً
10/03/2026 00:45:00
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
المجتمع الدولي
وزارة الصحة
النازحين
الوزيرة
البقاع
الرياض
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
Lebanon 24
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:07 | 2026-03-09
09/03/2026 06:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
18:03 | 2026-03-09
09/03/2026 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:51 | 2026-03-09
09/03/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-09
09/03/2026 05:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:07 | 2026-03-09
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:03 | 2026-03-09
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
17:51 | 2026-03-09
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:39 | 2026-03-09
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:31 | 2026-03-09
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:25 | 2026-03-09
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24