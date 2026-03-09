تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
09-03-2026
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إنَّ "القوات
الإسرائيلية
تنفذ عمليات كبيرة ضدَّ
حزب الله
في
لبنان
تشمل قوات
الرضوان
".
وفي بيان له، اليوم الإثنين، ذكر المتحدث أنَّ "توغلات الجيش الإسرائيلي في لبنان تتيح له حماية البلدات الشمالية"، مؤكداً أن "التهديد ما زال قائماً رغم امتلاك
إسرائيل
أفضل منظومة دفاع جويّ في العالم".
الجيش الإسرائيلي قال أيضاً إنه "هاجم منصات لإطلاق الصواريخ في لبنان"، مشيراً أنه "قام بـ300 عملية ضد حزب الله منها 100 ضد قوة الرضوان، بينما تم تدمير 35 بُرجاً سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت".
إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنَّ "التحرك في لبنان أمر حتمي"، فيما قالت القناة الـ"13" الإسرائيلية إن هناك تقديرات في
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية تُفيد بأن "حزب الله" يعتزم تصعيد القتال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل ستعود روسيا إلى سوريا؟ إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
هل ستعود روسيا إلى سوريا؟ إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
10/03/2026 00:45:23
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خامنئي.. كلام عن "الاستسلام والاغتيال"
Lebanon 24
إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خامنئي.. كلام عن "الاستسلام والاغتيال"
10/03/2026 00:45:23
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قوة الرضوان" و "الحزب".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
عن "قوة الرضوان" و "الحزب".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
10/03/2026 00:45:23
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بري ينفي كلاماً نُسب إليه: "ما قيل غير صحيح"
Lebanon 24
بري ينفي كلاماً نُسب إليه: "ما قيل غير صحيح"
10/03/2026 00:45:23
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
المؤسسة العسكرية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
حزب الله
الرضوان
باسم ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
Lebanon 24
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:07 | 2026-03-09
09/03/2026 06:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
18:03 | 2026-03-09
09/03/2026 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:51 | 2026-03-09
09/03/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-09
09/03/2026 05:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:07 | 2026-03-09
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:03 | 2026-03-09
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
17:51 | 2026-03-09
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:39 | 2026-03-09
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:31 | 2026-03-09
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:25 | 2026-03-09
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24