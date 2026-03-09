إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!

قال المتحدث باسم الجيش إنَّ "القوات تنفذ عمليات كبيرة ضدَّ في تشمل قوات ".



وفي بيان له، اليوم الإثنين، ذكر المتحدث أنَّ "توغلات الجيش الإسرائيلي في لبنان تتيح له حماية البلدات الشمالية"، مؤكداً أن "التهديد ما زال قائماً رغم امتلاك أفضل منظومة دفاع جويّ في العالم".



الجيش الإسرائيلي قال أيضاً إنه "هاجم منصات لإطلاق الصواريخ في لبنان"، مشيراً أنه "قام بـ300 عملية ضد حزب الله منها 100 ضد قوة الرضوان، بينما تم تدمير 35 بُرجاً سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت".



إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنَّ "التحرك في لبنان أمر حتمي"، فيما قالت القناة الـ"13" الإسرائيلية إن هناك تقديرات في الإسرائيلية تُفيد بأن "حزب الله" يعتزم تصعيد القتال.

