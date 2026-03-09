تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
صور مؤثرة لسيدة من الضاحية مع مسؤولة أممية.. دموعٌ وطمأنينة!
Lebanon 24
09-03-2026
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر المصور الزميل
حسام شبارو
صوراً أظهرت موقفاً مؤثراً جمع
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في
لبنان
كارولينا ليندهولم بيلينغ مع سيدة مُسنّة نزحت من الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأظهر المشهد لحظات اختلطت فيها الدموع بالطمأنينة، إذ حاول العناق تخفيف ثقل الخسارة ومرارة ترك المنازل تحت وقع
الغارات
، وفق ما قال شبارو في وصفٍ أرفقه بالصور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولة أممية: لا حق لإسرائيل بمنع الإغاثة عن غزة
Lebanon 24
مسؤولة أممية: لا حق لإسرائيل بمنع الإغاثة عن غزة
10/03/2026 00:45:30
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
10/03/2026 00:45:30
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... السيّدة فيروز تبكي إبنها هلي
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... السيّدة فيروز تبكي إبنها هلي
10/03/2026 00:45:30
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دموعه خانته... شاهدوا كيف تأثّر مراسل "الجديد" عند حديثه عن التهديد الإسرائيليّ بإخلاء الضاحية
Lebanon 24
دموعه خانته... شاهدوا كيف تأثّر مراسل "الجديد" عند حديثه عن التهديد الإسرائيليّ بإخلاء الضاحية
10/03/2026 00:45:30
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
حسام شبارو
لينا ليند
الغارات
بيروت
بيلين
بيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
Lebanon 24
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:07 | 2026-03-09
09/03/2026 06:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
18:03 | 2026-03-09
09/03/2026 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:51 | 2026-03-09
09/03/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-09
09/03/2026 05:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:07 | 2026-03-09
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:03 | 2026-03-09
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
17:51 | 2026-03-09
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:39 | 2026-03-09
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:31 | 2026-03-09
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:25 | 2026-03-09
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24