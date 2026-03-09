بعد شهر على إقرارها.. العسكريون يسألون: متى تُصرف المساعدة؟

يتساءل عدد من العسكريين، خصوصاً المتقاعدين منهم، عن مصير المساعدة الاجتماعية التي أُقرت قبل نحو شهر للعسكريين وللقطاع العام، والتي لم تُصرف حتى الآن.



ويطرح هؤلاء علامات استفهام حول موعد قبض هذه المساعدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.