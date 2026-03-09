"اليونيفيل": سنؤمن المغادرة الآمنة لسكان علما الشعب

أعلنت قوات "اليونيفيل"، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لتسهيل المغادرة الآمنة للمدنيين في بلدة ، وذلك بناء على طلب البلدية.



وأكدت القوات أنها تواصل انتشارها على الأرض دعماً لتنفيذ القرار 1701.



وفي وقتٍ سابقٍ، قال رئيس بلدية علما الشعب إنّ "لجنة الميكانيزم أبلغت اليونيفيل والجيش اللبناني، اللذين بدورهما أبلغانا بضرورة إخلاء البلدة".





