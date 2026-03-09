ما حقيقة تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية؟

تداولت بعض الوسائل الإعلامية خبراً يفيد بوجود توافق على تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية الدائمة بناءً على طلب .

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولا أساس له من الصحة.



وأوضحت المصادر أنه لم يصدر أي قرار باستبدال رئيس أو تعيين ضابط بديل عنه، وأن كل ما يتم تداوله في هذا السياق يندرج في إطار معلومات غير دقيقة.