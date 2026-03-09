"التيار" يؤجل العشاء التمويلي والمؤتمر الوطني بسبب الأوضاع الراهنة

صدر عن للاعلام في " " البيان الآتي: "نظراً إلى الأوضاع الراهنة التي يمرّ بها وطننا، يعلن الحرّ عن تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام الذين كانا مقرَّرَين في الثالث عشر والخامس عشر من آذار الجاري، إلى موعدَين يحدَّدان لاحقاً عندما تسمح الظروف بذلك. وإلى حينه، يؤكد رفضه للحرب على ، ويدعو إلى لحماية الأرض والشعب والدولة".

Advertisement