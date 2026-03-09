شهداء في النميرية وشوكين.. والصحة تستنكر استهداف "الصليب الأحمر"

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "غارة العدو على بلدة النميرية قضاء أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة اثنين بجروح.

وغارة العدو الإسرائيلي على بلدة شوكين قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح.



وغارات العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة بجروح.

وغارات العدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح".

والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة القليعة قضاء ، أدى إلى استشهاد كاهن الرعية وإصابة ستة مواطنين بجروح.

شجبت "استهداف العدو الإسرائيلي سيارة إسعاف للصليب الأحمر في بلدة مجدل زون قضاء صور، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح خطرة استدعت نقلهما للاستشفاء، إضافة إلى تضرر سيارة الإسعاف، علما بأنها المرة الأولى منذ تشرين الأول 2023 التي يتعرض فيها لهكذا اعتداء من العدو الإسرائيلي".

أضاف البيان: "إن الوزارة تناشد المراجع الدولية وضع حد لهذه الاستباحة للقانون الإنساني الدولي، والتي تترك تداعيات شديدة الخطر وتأثيرات سلبية على عمل فرق الإنقاذ والاسعاف التي من المفترض أن تحظى بالحصانة والحماية في زمن النزاعات كي تتمكن من القيام بواجبها الإنساني".