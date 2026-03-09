تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شهداء في النميرية وشوكين.. والصحة تستنكر استهداف "الصليب الأحمر"
Lebanon 24
09-03-2026
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "غارة العدو
الإسرائيلي
على بلدة النميرية قضاء
النبطية
أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة اثنين بجروح.
وغارة العدو الإسرائيلي على بلدة شوكين قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة القليعة قضاء
مرجعيون
، أدى إلى استشهاد كاهن الرعية وإصابة ستة مواطنين بجروح.
وغارات العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين
قضاء بنت جبيل
أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة بجروح.
وغارات العدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء
بنت جبيل
أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح".
شجبت
وزارة الصحة العامة
"استهداف العدو الإسرائيلي سيارة إسعاف للصليب الأحمر في بلدة مجدل زون قضاء صور، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح خطرة استدعت نقلهما للاستشفاء، إضافة إلى تضرر سيارة الإسعاف، علما بأنها المرة الأولى منذ تشرين الأول 2023 التي يتعرض فيها
الصليب الأحمر
لهكذا اعتداء من العدو الإسرائيلي".
أضاف البيان: "إن الوزارة تناشد المراجع الدولية وضع حد لهذه الاستباحة للقانون الإنساني الدولي، والتي تترك تداعيات شديدة الخطر وتأثيرات سلبية على عمل فرق الإنقاذ والاسعاف التي من المفترض أن تحظى بالحصانة والحماية في زمن النزاعات كي تتمكن من القيام بواجبها الإنساني".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة يكشف حصيلة الشهداء والجرحى ويستنكر استهداف القطاع الصحي في لبنان
Lebanon 24
وزير الصحة يكشف حصيلة الشهداء والجرحى ويستنكر استهداف القطاع الصحي في لبنان
10/03/2026 00:46:32
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف اسرائيلي
Lebanon 24
وزارة الصحة: إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف اسرائيلي
10/03/2026 00:46:32
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية تستنكر إستهداف "اليونيفيل"
Lebanon 24
وزارة الخارجية تستنكر إستهداف "اليونيفيل"
10/03/2026 00:46:32
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة
Lebanon 24
"المقاصد" في صيدا تستنكر استهداف مبناها: أهدافنا مدنية بحتة
10/03/2026 00:46:32
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
الصليب الأحمر
قضاء بنت جبيل
وزارة الصحة
الإسرائيلي
بنت جبيل
إسرائيل
مرجعيون
تابع
قد يعجبك أيضاً
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
Lebanon 24
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:07 | 2026-03-09
09/03/2026 06:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
Lebanon 24
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
18:03 | 2026-03-09
09/03/2026 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
Lebanon 24
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:51 | 2026-03-09
09/03/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:31 | 2026-03-09
09/03/2026 05:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:07 | 2026-03-09
القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب
18:03 | 2026-03-09
غارات تستهدف مناطق لبنانية.. تفاصيل ميدانية جديدة
17:51 | 2026-03-09
"رشقة صاروخية من لبنان".. تقارير إسرائيلية تتحدّث عنها
17:39 | 2026-03-09
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:31 | 2026-03-09
عمليات لـ"الحزب".. هذه تفاصيلها
17:25 | 2026-03-09
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24