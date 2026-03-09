تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
09-03-2026
لوحظ أن نواباً حاولوا التقرب من
النائب محمد رعد
خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي شهدت تمديداً لولاية
البرلمان
مدة عامين.
وقد استفسر هؤلاء النواب من رعد عن الحرب ووضع "
حزب الله
"، فيما الأخير تفاعل معهم وناقشهم مطولاً حتى أمام الصحافيين.
