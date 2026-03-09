تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غارة على مجدل زون و3 غارات على كونين والجيش يُغلق أوتستراد صيدا - صور
Lebanon 24
09-03-2026
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن العدو
الإسرائيلي
غارة على بلدة مجدل زون في
قضاء صور
.
كما وشن الطيران الحربي الاسرائيلي ثلاثة غارات جوية متتالية استهدفت محلة البركة في بلدة
كونين
قضاء بنت جبيل
.
وفي مجال آخر، وبعد التهديد الاسرائيلي لبلدة أنصارية، أغلق
الجيش اللبناني
أوتستراد
صيدا
- صور، في محلة أنصارية، حفاظا على سلامة المواطنين.
ولمن يود التوجه في اتجاه صور أو صيدا يمكنه أن يسلك
الطريق البحري
، وليس الاوتستراد.
