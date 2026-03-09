غارة على مجدل زون و3 غارات على كونين والجيش يُغلق أوتستراد صيدا - صور

شن العدو غارة على بلدة مجدل زون في .



كما وشن الطيران الحربي الاسرائيلي ثلاثة غارات جوية متتالية استهدفت محلة البركة في بلدة .



وفي مجال آخر، وبعد التهديد الاسرائيلي لبلدة أنصارية، أغلق أوتستراد - صور، في محلة أنصارية، حفاظا على سلامة المواطنين.



ولمن يود التوجه في اتجاه صور أو صيدا يمكنه أن يسلك ، وليس الاوتستراد.

Advertisement