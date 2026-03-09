القصف الإسرائيليّ لم يتوقف.. غارات وشهداء في الجنوب

أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت ، مساء الإثنين، عن سقوط عدد من والجرحى.



وفي آخر المعطيات الميدانية، أدت غارة طالت بيت ليف عن سقوط شهيدين وإصابة 8 أشخاص آخرين.



أما في تبنين، فقد استشهد مواطنان إثنان بينما أصيب 4 آخرون بجروح.



وفي شوكين، أدت غارة جوية إلى استشهاد شخص وإصابة 8 أشخاص مدنيين بجروح.



كذلك، استهدف سلاح المدفعية أطراف وعيناثا، فيما شن العدو غارات على أنصارية ومجدل زون وكونين.