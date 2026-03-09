تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم

Lebanon 24
09-03-2026 | 23:48
A-
A+
سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم
سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا أمس  للمرّة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.
كما استهدف عناصر الحزب فجر اليوم تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون بقذائف المدفعيّة، وتجمّعًا لقوّات الجيش الاسرائيلي في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس الحدوديّة بصلية صاروخيّة، ومربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.‏
واستهدف عناصر الحزب ايضاً، قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانيّة جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم بمسيّرتين انقضاضيّتين، وتجمّع جنود وآليّات للجيش الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخيّة، وقاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعيّة، وثكنة يفتاح بصلية صاروخيّة، وتجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.
كما استهدفوا الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة، ومربض المدفعيّة في محيط موقع العبّاد بصلية صاروخيّة، وموقع العبّاد ومحيطه بصلية صاروخيّة، والموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": نفّذنا 13 عملية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا فجر اليوم ثكنة برانيت مقر قيادة الفرقة 91 بصليات صاروخية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا فجر اليوم ثكنة برانيت مقر قيادة الفرقة 91 بصليات صاروخية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:16 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب مدينة

الإسرائيلي

حزب الله

جنوب شرق

إسرائيل

تل أبيب

سرب من

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
Lebanon24
05:08 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24