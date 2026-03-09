سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم

أعلن ان عناصره استهدفوا أمس للمرّة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.كما استهدف عناصر الحزب فجر اليوم تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في منطقة الخانوق في قرية بقذائف المدفعيّة، وتجمّعًا لقوّات الجيش الاسرائيلي في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس الحدوديّة بصلية صاروخيّة، ومربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بصلية صاروخيّة.‏واستهدف عناصر الحزب ايضاً، قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانيّة تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم بمسيّرتين انقضاضيّتين، وتجمّع جنود وآليّات للجيش الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخيّة، وقاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخيّة نوعيّة، وثكنة يفتاح بصلية صاروخيّة، وتجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.كما استهدفوا الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة، ومربض المدفعيّة في محيط موقع العبّاد بصلية صاروخيّة، وموقع العبّاد ومحيطه بصلية صاروخيّة، والموقع المستحدث في تلّة الحمامص بصلية صاروخيّة.