تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالوقائع: هكذا يردّ الجيش على حملات التخوين

Lebanon 24
09-03-2026 | 23:51
A-
A+
بالوقائع: هكذا يردّ الجيش على حملات التخوين
بالوقائع: هكذا يردّ الجيش على حملات التخوين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار":اذا كان التضارب في اهداف وحسابات الحرب غير الواضحة، وحدودها، سيد الموقف حتى الساعة، فان الطبقة السياسية اللبنانية، بكل مكوناتها، مستمرة في خياراتها، تمديدا لممثليها لسنتين، مع ما يعنيه ذلك من استمرار للشلل، في موزاة انقسام سياسي حاد اظهرته جلسة التمديد، انعكس هو نفسه في الحملة القائمة ضد العماد رودولف هيكل.
مصادر سياسية مطلعة اشارت الى ان الحملة التي تستهدف قيادة اليرزة غير مبررة، ولا تعدو كونها محاولة لايجاد كبش فداء، لتبرير عجز الطبقة السياسية، وانقسامها، عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة منها، معتبرة ان الجيش اللبناني وباعتراف القيادة المركزية الاميركية، قام بكامل واجباته، وتعاون مع الميكانيزمالى ابعد الحدود، مشددة على ان مجريات المعارك حاليا تؤكد ذلك، اذ ان غالبية عمليات اطلاق الصواريخ تتم من خارج منطقة تواجد الجيش، كما ان الاشتباكات الحدودية هي عند نقاط انسحب منها الجيش نتيجة تهديدات اسرائيلية.
وتابعت المصادر، ان عديد الجيش في منطقة جنوب الليطاني لا زال على حاله، وان عملية اعادة الانتشار، لم توقف تنفيذ بعض المهام الاساسية، مؤكدة ان الوحدات العسكرية لا زالت منتشرة في القرى التي لم يغادرها سكانها، وعند مداخلها لحمايتها، ومساعدة اهاليها، بناء لاوامر واضحة من قيادة الجيش.
واكدت المصادر ان العماد هيكل "رجل مسؤول"، مدرك للواقع وللتركيبة التي يشكل الجيش جزءا منها، لم يتوان عن تلقف كرة النار، كاشفا بصراحة خططه امام مجلس الوزراء، كما امام الاميركيين، حيث اكد للجميع ان خطوطه الحمر هي الحفاظ على: السلم الاهلي، من جهة، ووحدة الجيش وتماسكه، من جهة اخرى.
وتتابع المصادر، بان الخطين اللذين وضعهما الجيش، فرضا عليه تنفيذ خطة الطوارئ التي وضعها، والتي تتعلق بالحفاظ على الامن والاستقرار، التي باشرها في الداخل وفي مناطق استقبال النازحين ومراكز الايواء، حيث بادر منذ اللحظة الاولى الى تنفيذ عملية انتشار واسعة لوحداته، متخذا الاجراءات اللازمة "المرئية وغير المرئية"، لمواجهة اي محاولات اخلال بالامن، بشكل حازم، حماية للنازحين والمقيمين، في ظل اجواء الاحتقان السائدة، كاشفة عن ان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من التشدد والاجراءات، مع اكتشاف بعض الثغرات.
وحول ما صدر عن المحكمة العسكرية من احكام، اشارت المصادر الى ان هيئة المحكمة لم تتعرض لاي ضغوطات او تدخلات، وهي نفذت القانون بحرفيته وروحيته، واتخذت العقوبات التي ينص عليها، كاشفة في هذا الاطار ان الوحدات العسكرية تمكنت من مصادرة وسائل قتالية من منطقة الجنوب، تم تسليمها مع الموقوفين الى الجهات القضائية المختصة.
وختمت المصادر جازمة ان قائد الجيش وفق ما يردد ويؤكد، يخضع للسلطة السياسية وينفذ اوامرها، وهو في جولاته على الرؤساء، كما خلال مشاركته في جلسات مجلس الوزراء يقدم عرضا واقعيا للاوضاع مبنيا على القدرات والامكانات، التي كانت اساسا ولا زالت في خطته الخمسية التي وضعها لحصر السلاح، حيث يحصل دوما على ثنائهم. فما الذي تغير ولماذا الانقلاب على الجيش وقائده؟  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي عازم على كشف الحملات عليه بالاسماء والوقائع: زمن الصمت انتهى
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس: الوقائع تواجه الحملات والحقيقة أقوى
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يثبت الوقائع وإسرائيل ترفض الاعتراف
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص نقلاً عن سلام: من يرتكب "خطيئة" هو من زج لبنان في تداعيات كنا بغنى عنها وكلام التخوين ليس شجاعة وهو غير مسؤول ويُحرّض على الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

قائد الجيش

اللبنانية

النازحين

العقوبات

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
Lebanon24
05:08 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24