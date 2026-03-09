تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري و"حزب الله": تبديد التوترات والمطلوب تفاهم آخر

Lebanon 24
09-03-2026 | 23:59
A-
A+
بري وحزب الله: تبديد التوترات والمطلوب تفاهم آخر
بري وحزب الله: تبديد التوترات والمطلوب تفاهم آخر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": إذا صحت المعلومات عن تواصل جرى أخيراً بين قيادة "حزب الله" والرئيس بري، هو الأول من نوعه بعدما فتح الحزب أبواب المواجهات مجدداً مع الإسرائيليين، وإثر موافقة وزراء "أمل" على قرار الحكومة حظر نشاط الذراع العسكرية للحزب، فإن السؤال المطروح هو: ما الأسس الجديدة التي يفترض أنها ستكون عماد أي تفاهم جديد بين الطرفين يحل محل التفاهم القديم القائم على أساس تفويض "الأخ الأكبر"، أي بري، مهمة إدارة أي تفاوض يفضي إلى إيجاد تسوية سياسية تضع حداً للحرب؟
المعطيات الأولية تفيد أنه بعد الجلسة الحكومية التي انتهت بحظر أي نشاط عسكري للحزب، انقطعت تماماً كل قنوات التواصل بين الطرفين، لكن الأمر بقي مضبوطاً انطلاقاً من حرص الطرفين على إبقاء هذا الافتراق في منأى عن التداول الإعلامي، إذ ليس من مصلحة أي منهما المضي في تظهير التباين إلى حد تصويره على أنه افتراق لا تلاقي بعده.
وبعدها مضى كل طرف إلى حساباته، وغابت قيادة الحزب السياسية تماماً عن الأنظار، فيما مضت القيادة العسكرية إلى إدارة الميدان، وكان لسان حال عين التينة كلاماً محسوباً فحواه: "اعفوني من الكلام ففي فمي ماء كثير".
واقع الحال الحرج هذا استمر نحو خمسة أيام، ليسري بعدها نبأ زيارة النائب والوزير السابق محمد فنيش لصرح الرئاسة الثانية، حاملاً رسالة شفوية من الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تركز على المحاور الآتية:
الدوافع التي أملت على الحزب سلوك خياره الأخير.
إعطاء صورة عن الوضع الميداني وفق تصورات قيادة الحزب ومعطياتها.
وضع إيران وهي تواجه الهجمة الضارية عليها.
مستقبل العلاقة بين الطرفين في ضوء التطورات الأخيرة.
وعلى الأثر، تكشفت معلومات مصدرها جهات في الحزب، مفادها أن قاسم أبلغ بري في رسالته إليه أن التفويض المعطى له من جانب السيد حسن نصرالله لإدارة الموقف السياسي ما زال ثابتاً ومستمراً من جهة الحزب.
لم يكن انتظار قيادة الحزب الأيام الخمسة لمعاودة الاتصال بعين التينة قراراً اعتباطياً، إذ إن هذه المهلة كانت كافية لتبديد موجة الاستياء التي تولدت عند بري، وبلغت ذروتها في كلام ردده
خصوم الحزب عندما صرحوا بأنه بلغهم أن بري يستشعر حرجاً وضيقاً وأنه كان أبلغ إلى كثيرين أنه حصل من الحزب قبل 24 ساعة على بدء المواجهات على تعهد بالامتناع عن أي فعل عسكري يعيد فتح جبهة الجنوب تحت أي عنوان من العناوين. ومع أن زيارة فنيش لعين التينة تركت فسحة انفراجية إلى حد ما، فإن السؤال الذي بقي يفرض نفسه هو: هل عادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين اللذين كانا نسجا تفاهمهما على أساس مصطلح "الثنائي الشيعي"، أو أن الأمر عبارة عن تفاهم "الضرورة القصوى" الصالح لأجل محدود ينتهي بإعلان وقف النار؟ قيادة الحزب ترد على التساؤلات العديدة التي تطرح عليها، بجواب حصري واحد هو أن "لا صوت يعلو على صوت المعركة، وأن الكلمة الآن للميدان وحده، وبعدها لكل حادث حديث ولكل مقام مقال". وعليه، فإن الهمّ الأساس عند الحزب هو رتق ما انفتق بينه وبين بري والحركة بأي شكل، من دون أن تسقط تماماً مقولة إن ثمة تحولات تفرض نفسها على هذه العلاقة. ثمة من يقول إن ما حصل بعد لقاء عين التينة الذي استمر لأكثر من ساعتين في جوهره، هو تفاهم على "تظهير المرحلة الحساسة، وبعدها تستدعي التحولات والتبدلات نسج خيوط تفاهم آخر على أسس مختلفة لأن "التفاهم القديم" قد فقد تلقائياً الكثير من أسسه الصلبة.  
 
وكتب رضوان عقيل في " النهار": بعد نزوح كل هذه الأعداد من الشيعة من بيئة الحزب وغيرها من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، يلخص قيادي في الحزب المشهد بالآتي:
"نحن على استعداد لكل أنواع الوجع الكبير والتضحيات التي كنا نتوقعها، ولا نقلل بالطبع من معاناة أهلنا النازحين وعائلاتنا، وأهلنا جزء منها.
لا صحة لكل ما يتردد عما يتم تناقله أن الحزب على خلاف مع الرئيس نبيه بري، فهو يبقى كبيراً ولا نتخلى عنه ولا يتخلى عنا. لقد كان ولا يزال مصدر ثقتنا.
لا يقبل الحزب السير بأي اتفاق يؤدي إلى وقف النار من دون ربطه بإيران، لأنه يرى أن وقوع الأخيرة وانهيار نظامها وقدراتها العسكرية سيؤدي إلى خسارة قوته في لبنان. وتنشط دوائر الاستخبارات الأميركية في تقسيم الجمهورية الإيرانية إلى خمس دويلات، وفي حال تحقيق هذا الأمر ستكون إسرائيل أول المستفيدين في المنطقة.
تركيز الحزب على جبهة الجنوب وعدم السماح للجيش الإسرائيلي بالتمدد بسهولة، وسنستمر في مواجهته ومواصلة إطلاق الصواريخ والمسيرات في اتجاه النقاط العسكرية والحيوية الإسرائيلية".
ويؤكد مرجع لـ "النهار" أن لا اتصالات جدية بين لبنان والخارج سوى اتصالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرؤساء الثلاثة، بحيث يعول لبنان على دور باريس، رغم معرفة المسؤولين أن مفاتيح القرار والحسم في يد الرئيس دونالد ترامب. في غضون ذلك، تكشف معلومات تلقاها لبنان أن اتصالات جارية بين جهات دبلوماسية لبلورة مجموعة دولية من أجل إيجاد تسوية بين واشنطن وطهران قوامها فرنسا وإيطاليا ومصر والسعودية وتركيا، تهدف إلى بلورة مخرج يؤدي إلى وقف النار والمواجهات المفتوحة على أكثر من جبهة، في محاولة، ولو صعبة، لإعادة تشغيل قنوات المفاوضات بين أميركا وطهران.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" وحصر السلاح: تفاهم أو صدام
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدير الملف السياسي: هل من خلاف بين حركة امل" و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العمل تُحدّث أنظمة التفتيش بمذكرتي تفاهم مع "داتافيرا" و"انتاليو"
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-10
Lebanon24
05:26 | 2026-03-10
Lebanon24
05:21 | 2026-03-10
Lebanon24
05:19 | 2026-03-10
Lebanon24
05:17 | 2026-03-10
Lebanon24
05:08 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24