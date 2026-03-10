في الخيام.. مواجهات مباشرة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي واحراق دبابتين

أعلن أن عناصره تصدوا لمحاولة تقدّم نفّذتها قوّات الجيش الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة في محيط المعتقل، وحقّقوا إصابات مؤكّدة لدبّابتين من نوع ميركافا شُوِهدت إحداهما تحترق. وخلال محاولات العدوّ سحب الدبّابتين عمد المجاهدون مجدّدًا إلى استهداف قوّات الإخلاء بالأسلحة المناسبة، وسط اشتباكات ضارية مع القوّة الإسرائيليّة المتقدّمة.وعند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، قام عناصر الحزب باستدراج القوّات الاسرائيلية إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة. ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم العناصر بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبّابة ميركافا هي الثالثة في هذا الاشتباك.