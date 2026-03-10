تحذير اسرائيلي الى سكان جنوب نهر الليطاني.. هذا ما جاء فيه

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تحذيراً عاجلاً إلى سكان المتواجدين ، مشيراً الى ان إن نشاطات تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.ولفت الى ان مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال .وقال: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخط، مشدداً على ان البقاء جنوب نهر قد يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.