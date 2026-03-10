تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تحذير اسرائيلي الى سكان جنوب نهر الليطاني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
10-03-2026
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
تحذيراً عاجلاً إلى سكان
جنوب لبنان
المتواجدين
جنوب نهر الليطاني
، مشيراً الى ان إن نشاطات
حزب الله
تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.
ولفت الى ان
الغارات
مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال
نهر الليطاني
.
وقال: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخط، مشدداً على ان البقاء جنوب نهر
الليطاني
قد يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
