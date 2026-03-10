تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الحشود السورية: تهويل ام "تحضير لخطوات"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-03-2026
|
02:30
photos
تتزامن التلميحات
السورية
التي صدرت مساء أمس حول ما وصفته باعتداءات من "
حزب الله
" على الأراضي السورية مع معلومات عن تحركات وحشود عسكرية على الجانب السوري من الحدود.
وبحسب مصادر متابعة للملف الحدودي، فإن"هذه المؤشرات رفعت منسوب الترقب في المنطقة، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الميداني في تلك
الجبهة
".
إلا أن المصادر نفسها تشير إلى"أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن، إذ يصعب الجزم ما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار التصعيد الإعلامي والتهويل السياسي، أم أنها تعكس بالفعل تحضيرات ميدانية لخطوات قد تتبلور في المرحلة المقبلة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب الله
السورية
الجبهة
سورية
ساسي
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
