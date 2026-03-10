الحشود السورية: تهويل ام "تحضير لخطوات"؟

تتزامن التلميحات التي صدرت مساء أمس حول ما وصفته باعتداءات من " " على الأراضي السورية مع معلومات عن تحركات وحشود عسكرية على الجانب السوري من الحدود.وبحسب مصادر متابعة للملف الحدودي، فإن"هذه المؤشرات رفعت منسوب الترقب في المنطقة، خصوصاً في ظل حساسية الوضع الميداني في تلك ".إلا أن المصادر نفسها تشير إلى"أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن، إذ يصعب الجزم ما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار التصعيد الإعلامي والتهويل السياسي، أم أنها تعكس بالفعل تحضيرات ميدانية لخطوات قد تتبلور في المرحلة المقبلة".