Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"حرب وجودية" تعيدهم إلى "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 02:45
حرب وجودية تعيدهم إلى حزب الله
حرب وجودية تعيدهم إلى حزب الله photos 0
ليس صعباً على من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ان يلاحظ انتهاء موجة الغضب الشيعية من حزب الله والتي ظهرت نسبيا بعد اطلاق الصواريخ الستة من الجنوب في بداية الحرب.
ويقول مطلعون ان "الفضل" في ذلك يعود لخصوم الحزب وللحكومة التي تعاملت مع البيئة الشيعية بوصفها بيئة"حزب الله"ولم تساعد المهجرين ولم تدعم وتستوعبهم.
ويرى هؤلاء أن الناس وجدوا أنفسهم، أيدوا فعل حزب الله ام لم يؤيدوه، يتعرضون لحرب وجودية فعلية فعادوا تدريجيا وفي وقت قياسي الى دعم خيارات الحزب العسكرية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

