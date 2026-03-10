"حرب وجودية" تعيدهم إلى "حزب الله"

ليس صعباً على من يتابع ان يلاحظ انتهاء من والتي ظهرت نسبيا بعد اطلاق الصواريخ الستة من الجنوب في بداية الحرب.ويقول مطلعون ان "الفضل" في ذلك يعود لخصوم الحزب وللحكومة التي تعاملت مع البيئة الشيعية بوصفها بيئة"حزب الله"ولم تساعد المهجرين ولم تدعم وتستوعبهم.ويرى هؤلاء أن الناس وجدوا أنفسهم، أيدوا ام لم يؤيدوه، يتعرضون لحرب وجودية فعلية فعادوا تدريجيا وفي وقت قياسي الى دعم خيارات الحزب العسكرية.