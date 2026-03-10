حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف

لفت مصدر بلدي في منطقة التحويطة – إلى أن الحادث الذي وقع ليل السبت – الأحد الماضي بين عدد من أبناء المنطقة وعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى" " لم يكن حادثاً فردياً أو عابراً، بل جاء نتيجة إشكال مع عناصر منظّمين لديهم مهام محددة في تلك المنطقة والشوارع المتفرعة منها.وأوضح المصدر أن إطلاق النار السريع من قبل العنصرين اللذين كانا داخل السيارة جاء، على ما يبدو، في محاولة لعدم انكشاف أمرهما وطبيعة المهمة الموكلة إليهما. إلا أن عددا من أبناء المنطقة تمكنوا من احتجاز العنصر الثالث الذي كان على دراجة نارية، وانهالوا عليه بالضرب بعدما تبين أن بعض الشبان أصيبوا برصاص أُطلق من السيارة التي فرّت من المكان.وأشار المصدر إلى أن العنصر الذي تم احتجازه كان يحمل جهاز “بيجر” يتواصل من خلاله مع مشغليه، وكانت مهمته نقل رسائل ورقية مكتوبة بخط اليد بين الكوادر.ووفق المصدر، تُستخدم هذه الطريقة لنقل الرسائل بين الميدانيين بهدف تجنّب التواصل عبر الهواتف أو أي أجهزة إرسال قد تؤدي إلى كشف مواقعهم أو تعقّب تحركاتهم