في المديرج.. العثور على جثة شاب في صندوق السيارة

عثر مساء على جثة اياد وائل الاعور داخل صندوق إحدى السيارات في منطقة ، بحسب ما افادت مندوبة " ".

وبحسب معلومات، فقد تم العثور عليه داخل صندوق المركبة في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أنّ الجثة كانت مخبأة داخل السيارة.



وفور انتشار الخبر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، في حين باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية والجهة المسؤولة عنها

وعلم ٢٤ انه تم القاء القبض على احد الاشخاص(سوري الجنسية) للاشتباه به بمقتل الشاب اياد الاعور.

Advertisement