لبنان

في المديرج.. العثور على جثة شاب في صندوق السيارة

Lebanon 24
10-03-2026 | 02:42
في المديرج.. العثور على جثة شاب في صندوق السيارة
في المديرج.. العثور على جثة شاب في صندوق السيارة photos 0
عثر مساء على جثة اياد وائل الاعور داخل صندوق إحدى السيارات في منطقة المديرج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب معلومات، فقد تم العثور عليه داخل صندوق المركبة في ظروف لا تزال غامضة حتى الساعة، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أنّ الجثة كانت مخبأة داخل السيارة.

وفور انتشار الخبر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، في حين باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية والجهة المسؤولة عنها 
وعلم لبنان ٢٤ انه تم القاء القبض على احد الاشخاص(سوري الجنسية) للاشتباه به بمقتل الشاب اياد الاعور.
 
لبنان 24

المديرج

لبنان

