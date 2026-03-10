سعر صفيحة البنزين تخطى المليوني ليرة.. ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 90 الف ليرة والمازوت 218 الف ليرة والغاز 184 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 2.004.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.047.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.869.000 ليرة لبنانية: 1.601.000 ليرة لبنانية